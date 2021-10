Katowice. Ktoś miał ostrzelać jadący pociąg z broni palnej. "Skrajna nieodpowiedzialność"

Przeczytaj więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl.

W poniedziałek o zdarzeniu napisała "Gazeta Wyborcza". Dziennik informował, że do zdarzenia doszło w niedzielę. Policja miała potwierdzić, że doszło do incydentu, ale nie zdradziła szczegółów. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny i przyjęli zgłoszenie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Katowice. Nieznany sprawca miał ostrzelać pociąg

TVN24 o sprawę zapytał rzecznika prasowego Kolei Śląskich Tomasza Musioła. - Po wyjechaniu ze stacji Katowice-Załęże pasażerowie zgłosili naszemu kierownikowi pociągu uszkodzenie, rozpoznane po wybiciu dwóch szyb, jednej w drzwiach, drugiej w oknie. Na szczęście nikt nie siedział w pobliżu, nikt nie ucierpiał, więc pociąg dojechał do stacji końcowej, do Katowic - powiedział. Ze wstępnych ustaleń wynika, że użyto broni palnej. - To skrajna nieodpowiedzialność sprawcy, pociąg przewoził pasażerów, do różnych sytuacji mogło dojść - ocenił.

Musioł poinformował, że pociąg został odstawiony do bazy. Przechodzi tam oględziny. Obecnie komisja kolejowa i policja badają zajście. - Były pewne niedogodności dla pasażerów, ale jesteśmy taborowo przygotowani na awaryjne sytuacje - powiedział rzecznik.

