Pogoda na dziś - wtorek 12 października. Ochłodzenie i niskie temperatury. Pojawi się śnieg

Pogoda we wtorek 12 października nie będzie nas rozpieszczać. W całej Polsce będzie pochmurno i deszczowo. W niektórych regionach kraju należy również spodziewać się opadów śniegu.

Pogoda we wtorek 12 października. Najcieplej w województwie zachodniopomorskim

Najwyższą temperaturę w kraju, czyli 12 stopni, wskażą termometry w województwie zachodniopomorskim. O jeden stopień mniej synoptycy prognozują w Gdańsku, Olsztynie, Zielonej Górze, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Kielcach, Rzeszowie i Lublinie.

Najniższe temperatury, czyli 10 stopni w ciągu dnia, wskażą termometry w Bydgoszczy, Poznaniu i Białymstoku.

Pogoda we wtorek. Silniejszy wiatr i opady śniegu

Synoptycy IMGW zapowiadają, że we wtorek do Polski napłynie powietrze pochodzenia arktycznego morskiego. Zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu możliwe będą tego dnia występowały już w całym kraju. Synoptycy zastrzegają jednak, że najbardziej spodziewają się go na Pomorzu i wybrzeżu. Nie wykluczają również, że właśnie w tamtych regionach pojawią się burze.

Wiatr, wiejący z zachodu, będzie umiarkowany, ale miejscami też porywisty. Wysoko w górach i na wybrzeżu porywy wiatru sięgać mogą nawet do 65 km/h.

Najmniejsza szansa na opady jest na wschodzie kraju, jednak w obszarach podgórskich należy spodziewać się już nawet deszczu ze śniegiem. Jak prognozują synoptycy, wysoko w górach pojawią się opady śniegu.

Prognoza na weekend jest niepewna - podaje IMGW. Synoptycy spodziewają się jednak, że do Polski napłynie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie. Nie sprawi ono jednak, że temperatura diametralnie wzrośnie. Możemy spodziewać się około 1-2 stopni więcej.