Manifestacje "My zostajeMY". Tak protestują Polacy w całym kraju [GALERIA]

W niedzielę 10 października w całej Polsce odbyły się manifestacje w obronie obecności Polski w Unii Europejskiej. Podczas protestu w Warszawie do zgromadzonych przemawiał między innymi Donald Tusk, który sam niedawno zaapelował do obywateli, by wyszli na ulice. - Chcemy Polski niepodległej, chcemy Polski europejskiej, chcemy Polski demokratycznej, chcemy Polski praworządnej i chcemy Polski uczciwej - podkreślał, dziękując zgromadzonym za liczne przyjście. A jak wyglądały protesty w innych miastach?

Warszawa, plac Zamkowy. "Zostaję w Unii" - protest po decyzji TK

"My zostajeMY". Tysiące ludzi wyszły na ulice po apelu Donalda Tuska

Przypomnijmy, że niedawno Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku premiera Mateusza Morawieckiego i orzekł, że zaskarżone przez szefa rządu przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, w rozumieniu wskazanym we wniosku, są niezgodne z Konstytucją. W związku z wyrokiem, na apel Donalda Tuska, Polacy w całej Polsce wyszły na ulice.

W Warszawie na placu Zamkowym zgromadziły się jednak nie tylko osoby demonstrujące w obronie Polski europejskiej. Naprzeciw manifestacji zwołanej przez szefa PO stanęła bowiem kontrmanifestacja Straży Narodowej na czele z Robertem Bąkiewiczem. Jak pisaliśmy, powstanka Wanda Traczyk-Stawska postanowiła skierować do niego kilka słów.

"My zostajeMY". Tusk: Pseudotrybunał postanowił wyprowadzić Polskę z UE

Prounijne protesty w całej Polsce. Jak wyglądały?

W Warszawie protestowały tysiące osób, jednak niedzielne manifestacje odbyły się łącznie w ponad 100 miastach w całym kraju - zależnie od miasta rozpoczęły się między godziną 16 a 18. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z Warszawy, Krakowa, Częstochowy, Katowic i Łodzi.

