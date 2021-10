"My zostajeMY". Donald Tusk: Pseudotrybunał postanowił wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej

Zobacz wideo Tłum na Placu Zamkowym w Warszawie skanduje "Konstytucja".

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.



Trwa manifestacja "My zostajeMY!". Na placu Zamkowym w Warszawie zgromadziły się tysiące osób, by okazać swoje poparcie dla dalszej obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. To odpowiedź na czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zadecydował o wyższości polskiego prawa nad prawem europejskim.

REKLAMA

Manifestacja "My zostajeMY" w Warszawie. Donald Tusk: Miejsce Polski jest w Europie

Jednym z gości, którzy wypowiadał się podczas warszawskiej manifestacji, był prezes Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. - Dobrze wiedziałem, że będzie nas dużo, ale nawet na myśl mi nie przyszło, że będzie tu tyle tysięcy warszawiaków i warszawianek, i Polaków z całej Polski - powiedział polityk.

Warszawa, plac Zamkowy. "Zostaję w Unii" - protest po decyzji TK

Tusk podziękował Polakom, którzy licznie stawili się na placu Zamkowym, ale także w ponad stu miastach w całej Polsce, by "zaprotestować przeciw temu, co ta władza robi z naszą ojczyzną". Polityk zwrócił się także do osób, które niejednokrotnie wcześniej stawały na ulicach polskich miast, "nawet jeżeli była ich tylko garstka".

- Podtrzymywaliście nadzieję, wiarę w zwycięstwo i dlatego nas jest tutaj tyle. Dziesiątki tysięcy ludzi - powiedział. - Pseudotrybunał, grupa przebierańców, na polecenie prezesa partii rządzącej, gwałcąc Konstytucję, postanowiła wyprowadzić naszą ojczyznę z Unii Europejskiej - dodał, podkreślając, że twierdzenie, jakoby polska Konstytucja była w sprzeczności z UE, jest kłamstwem. - To jest nieprawda - powiedział szef PO i dodał, że miejsce Polski jest w Europie. - Nie pozwolimy, żeby odebrano nam nasze prawa, nasz głos - podkreślił.

"My zostajeMY!". Politycy zjeżdżają się do Warszawy na protest

Donald Tusk: Musimy ustalić wspólny mianownik

Donald Tusk powiedział także, że niezwykle ważne jest, by ustalić wspólne mianowniki, które łączą polskich patriotów. Jego zdaniem - chcą oni Polski niepodległej, europejskiej, demokratycznej, praworządnej i uczciwej.



- Jeśli ustalimy ten wspólny mianownik, to pokonamy ich nie tylko w tej sprawie, nie tylko uratujemy naszą obecność w Europie, ale na końcu też zmienimy tę złą władzę.