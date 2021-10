Pogoda na dziś - poniedziałek 11 października. Chłodny poranek. W dzień maksymalnie 13 stopni

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W poniedziałek rano w większości regionów Polski będzie pochmurnie. Przejaśnienia będą możliwe tylko na Warmii i Mazurach, Podlasiu, a także na Kujawach i Ziemi Lubuskiej. Temperatura wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wschodzie kraju, przez 3 stopnie w centrum i na południu, do maksymalnie 4 stopni na krańcach zachodnich.

Pogoda na poniedziałek. Od 9 do 13 stopni w dzień

W ciągu dnia w województwach zachodnich i na Pomorzu wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe będą opady deszczu. Nad resztą kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, od północnego zachodu stopniowo wzrastające do dużego - prognozują synoptycy IMGW. Termometry wskażą 9 stopni w Suwałkach, Koszalinie, Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, 10 w Białymstoku, Rzeszowie, Bydgoszczy, Poznaniu i Szczecinie, 11 w Warszawie, Olsztynie, Lublinie, Kielcach, Łodzi i Katowicach, 12 w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. Najcieplej będzie w Opolu - tam 13 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie i północy okresami porywisty, a na Wybrzeżu i w Sudetach wzmagający się do dość silnego, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych, na zachodzie skręcający na zachodni.

Po południu rozpogodzi się w niemal całej zachodniej połowie kraju, a także w Olsztynie, Kielcach i Krakowie. W większości regionów temperatura wyniesie 9-10 stopni. Chłodniej będzie jedynie w Suwałkach i Białymstoku - 8 stopni na plusie. Wyższe wartości odnotują za to termometry w Koszalinie, Krakowie, Opolu i Wrocławiu - 11 stopni, Szczecinie - 12 stopni oraz w Gorzowie Wielkopolskim - 13 stopni.