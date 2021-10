Biskup o rozmowach z papieżem Franciszkiem: Kościół musi stawiać czoła sekularyzacji

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

W dniach 4-8 października 10 biskupów metropolii: warmińskiej, białostockiej, lubelskiej i przemyskiej odwiedziło 22 dykasterie watykańskie. 8 października na zakończenie wizyty ad limina apostolorum duchowni spotkali się z papieżem Franciszkiem. Jak relacjonowała Katolicka Agencja Informacyjna, poruszone zostały takie tematy jak: synodalność, rola świeckich w Kościele, rodzina, młodzież, nadużycia seksualne, uchodźcy.

O czym polscy biskupi rozmawiali z papieżem? Tematów było wiele

Po pierwszym tygodniu wizyty w Stolicy Apostolskiej ordynariusz ełcki, biskup Jerzy Mazur, relacjonował, że papież Franciszek jest świetnie zorientowany w temacie sytuacji Kościoła w Polsce. Tłumaczył też, przed jakimi wyzwaniami stanąć musi wspólnota. To m.in. troska o rodzinę oraz młodzież, formacja kapłańska czy misyjność. Nie da się bowiem ukryć, że coraz więcej osób oddala się od Kościoła, a liczba powołań zakonnych i kapłańskich spada.

- Synod, synodalność, uczestnictwo, komunia i misyjność były często pojawiającymi się tematami podczas naszych spotkań w dykasteriach. Mówiliśmy dużo na temat, jak prowadzić dzisiaj misje, jak ewangelizować. Często przytaczano słowa papieża Franciszka, że współczesny świat potrzebuje przede wszystkim misjonarzy nadziei i musimy takimi być w naszych kościołach lokalnych - mówił duchowny w rozmowie z KAI, cytowany na stronie diecezji Ełk.

Zaznaczał, że polski Kościół musi też odpowiedzieć sobie na szereg pytań: "jak w dynamicznie zmieniających się warunkach pomóc małżonkom w przeżywaniu ich powołania, w kształtowaniu rodziny, która będzie dla ich dzieci miejsce osobowego i duchowego wzrastania; jak w coraz bardziej zateizowanym społeczeństwie żyć wiarą; jak dotrzeć do młodego pokolenia z przesłaniem Ewangelii, by była dla nich zrozumiała; jaka powinna być formacja stała kapłanów, by była pomocą na drodze pogłębiania ich wiary i służby w Kościele" - cytował Onet za PAP.

Biskup Mazur o uchodźcach i pedofilii w Kościele

Biskup Mazur przekazał również, że papież Franciszek prosił biskupów o to, by wychodzili do potrzebujących z "wyobraźnią miłosierdzia". - Nie od nas zależy np. rozwiązanie bardzo złożonego problemu, który wytworzył się na granicy polsko-białoruskiej. Obecnie ma on już charakter międzynarodowy. Jeśli jednak pojawi się ktoś, kto przeszedł nielegalnie granicę i jako człowiek potrzebuje pomocy w postaci jedzenia, okrycia, czy ogrzania, to w duchu miłości braterskiej nie można przejść wobec niego obojętnie - powiedział.

Duchowny odniósł się do kwestii pedofilii w Kościele. Jak przekazał, Stolica Apostolska zdaje sobie sprawę z tego problemu. W ocenie papieża działania w Polsce idą jednak w dobrym kierunku dzięki pomocy ofiarom, wyjaśnianiu spraw i przeciwdziałaniu kolejnym takim sytuacjom. Przekazał, że biskupi modlili się za ofiary wykorzystania seksualnego przez niektórych duchownych, a także o uzdrowienie i nawrócenie sprawców.

W poniedziałek 11 października do Stolicy Apostolskiej przyjedzie kolejna grupa biskupów z Polski w ramach wizyty ad limina apostolorum. Podobnie jak pierwsza grupa będą oni odwiedzać kolejne watykańskie kongregacje oraz dykasterie. Złożą tam sprawozdania, a także będą dyskutować na temat problemów Kościoła.