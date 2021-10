Lider Agrounii o Jarosławie Kaczyńskim: Polska wieś nie potrzebuje reprezentacji z Żoliborza

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Zgorzelski: Kołodziejczak stara się być liderem rolników, którzy protestują w słusznych sprawach

W sobotę 9 października w Przysusze (woj. mazowieckie) odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Podczas spotkania przedstawiciele partii zaprezentowali program dla polskiego rolnictwa bazujący na Polskim Ładzie.

- Chcemy, by to nasze hasło - "Jedna polska, jeden naród, jedne szanse, jedna godność" - zostało zrealizowane. To jest nasze posłannictwo, nasze zadanie - mówił w trakcie swojego wystąpienia Jarosław Kaczyński - Żaden przeciwnik, sam diabeł nas nie zatrzyma w walce o to, byśmy to zadanie, to posłannictwo zrealizowali - zapewnił prezes PiS.

Wrocław przyłącza się do protestu. Komunikacja miejska z flagami UE

Michał Kołodziejczak: PiS nieudanie stara się powtarzać po Agrounii

Sobotnią wypowiedź Kaczyńskiego skomentował Michał Kołodziejczak, prezes Agrounii, w rozmowie z Wirtualną Polską. - Odnośnie diabła, tak mi się przypomniało od razu, jak to usłyszałem, że ktoś niedawno stwierdził właśnie: "Michał, oni myślą, że ty jesteś taki diabeł" - powiedział Kołodziejczak.

Rolnik stwierdził uwagę, że Kaczyński na konwencji PiS-u "nieudanie starał się powtarzać po Agrounii". - To cztery punkty, które w ubiegłym tygodniu na spotkaniu z ministrem Pudą wskazaliśmy do realizacji na już: żeby rolnik nie musiał zbywać ziemi, aby mieć emeryturę, wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie, ceny rolnika czytelne dla klienta i problem z ASF. To wszystko wymienił Jarosław Kaczyński - stwierdził Michał Kołodziejczak.

Wspólna lista opozycji mogłaby wygrać z PiS. Wyniki najnowszego sondażu

Szef Agrounii ocenił, że Prawo i Sprawiedliwość nie rozumie kryzysu panującego na polskiej wsi, za której reprezentanta uważa swoją partię Jarosław Kaczyński. - Są w błędzie - zaznaczył Kołodziejczak. - Polska wieś nie potrzebuje reprezentacji z Żoliborza - dodał.