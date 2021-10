Zmiany w polskim hymnie z korzyścią dla Poznania? Miasto liczy, że przyciągnie więcej turystów

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Jak informowaliśmy kilka dni temu, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowało do publicznych konsultacji projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród proponowanych zmian są uporządkowanie stanu prawnego symboli państwowych oraz zamiana kolejnością drugiej i trzeciej zwrotki hymnu narodowego. Druga miałaby rozpoczynać się od słów "Jak Czarniecki do Poznania", a trzecia od słów "Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę".

Zobacz wideo Czy tej zimy znowu będziemy walczyć ze smogiem?

Postulowana zamiana zwrotek cieszy się poparciem prezydenta stolicy Wielkopolski, Jacka Jaśkowiaka. - Pozycja druga w hymnie jest bardziej adekwatna do pozycji Poznania w kraju - ocenił w rozmowie PAP, cytowany przez "Dziennik".

Zamiana zwrotek w polskim hymnie. "Poznań wybrzmiewał będzie dużo częściej"

Jan Mazurczak, prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, mówił z kolei, że trudno jest określić wartość - w złotówkach lub liczbie turystów - zmiany położenia Poznania w hymnie narodowym. - Po wprowadzeniu planowanych zmian, Poznań wybrzmiewał będzie dużo częściej - bardzo często podczas wydarzeń sportowych, różnego rodzaju uroczystości śpiewane są tylko dwie zwrotki hymnu - stwierdził.

Wspólna lista opozycji mogłaby wygrać z PiS. Wyniki najnowszego sondażu

Mazurczak zapowiedział, że PLOT dołoży starań, by spopularyzować wiedzę o związkach Poznania z hymnem oraz zachęcić turystów do odwiedzin Krypty Zasłużonych Wielkopolan. - Zainteresowanie hymnem to dla nas dobra okazja do tego, by promować naszą historię, wyjaśniać, skąd Poznań wziął się w hymnie. Autor tekstu, Józef Wybicki spoczywa w krypcie kościoła św. Wojciecha, tam też znajduje się urna z sercem gen. Dąbrowskiego. Z całego przedsięwzięcia związanego z porządkowaniem układu hymnu bardzo się w Poznaniu cieszymy - wyjaśnił.

"My zostajeMY w UE!". Protesty odbędą się w ponad 100 miastach [LISTA, MAPA]