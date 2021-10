Wrocław przyłącza się do protestu. Komunikacja miejska z flagami UE, z ratusza wybrzmi "Oda do radości"

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

W czwartek 7 października Trybunał Konstytucyjny, przychylając się do wniosku premiera Mateusza Morawieckiego, orzekł, że uznawanie prawa unijnego za wyższe nad krajowym w zaskarżonych przepisach jest niezgodne z konstytucją. Jak argumentował sędzia Bartłomiej Sochański, prawo unijne może działać w Polsce na podstawie artykułu 91 konstytucji o ratyfikowanej umowie i jej pozycji w systemie prawa, bezpośrednio i z pierwszeństwem przed ustawami tylko w ramach kompetencji przekazanych.

"My zostajeMY!". Wrocław przyłącza się do protestu. Stadion w unijnych kolorach

W związku z decyzją TK w całej Polsce w niedzielę odbędą się protesty w obronie obecności Polski w Unii Europejskiej. Manifestacja odbędzie się także we Wrocławiu. Prezydent miasta Jacek Sutryk podjął decyzję o powzięciu dodatkowych kroków, które pokażą solidarność miasta z Unią.

W niedzielę wszystkie miejskie autobusy i tramwaje wyjeżdżają na swoje trasy z flagami Unii Europejskiej oraz Wrocławia. O godz. 18 z wieży miejskiego ratusza zabrzmi hymn UE "Oda do radości", a Stadion Wrocław zaświeci się w unijnych kolorach.

O swojej decyzji prezydent miasta poinformował m.in. w mediach społecznościowych podczas przeprowadzonej w niedzielę transmisji live na Facebooku. - Dzisiaj cała Polska mówi, że chce zostać w Unii Europejskiej, że Unia Europejska jest dla nas ważna. Mówiłem wam o tym wczoraj, że nie wierzyłem, ze ktoś może mieć pomysł wyprowadzenia Polski z UE. Wydaje mi się jednak, że dzisiaj te obawy są jak najbardziej uzasadnione. Wracam tutaj do tego nieszczęśliwego wyroku TK, który uznał wyższość prawa krajowego nad unijnym. Tym samym w istocie powiedział wszystkim naszym partnerom międzynarodowym, że z Polską może niekoniecznie warto podpisywać różne umowy czy zobowiązania międzynarodowe, skoro Polsce łatwo się z nich wycofać, gdy coś się nie podoba - mówił Jacek Sutryk.

Prezydent Wrocławia: Unia to nie tylko projekt gospodarczy. To także wspólnota wartości

Prezydent Wrocławia przypomniał też, jak wiele korzyści pozyskało jego miasto, dzięki Unii Europejskiej - to niemal 3 miliardy euro na ponad 500 inwestycji. - Unia to nie jest tylko projekt gospodarczy, ale też społeczny. To także wspólnota wartości, nie wszyscy to rozumieją, ale Wrocław rozumie - mówił Sutryk. - To wszystko nie są tylko sprawy polityków, samorządowców. To są sprawy, które są i powinny być dla nas wszystkich ważne - dodał i zapowiedział, że pojawi się na demonstracji, która rozpocznie się o godz. 18 na placu Solnym.

Udział w niedzielnych protestach w obronie obecności Polski w Unii Europejskiej po czwartkowym wyroku Trybunału ogłosiło już ponad 100 miast, zarówno w Polsce, jak i innych krajach UE, ale i poza jej granicami, np. w Toronto czy Nowym Jorku. Lista ciągle się wydłuża. Jeśli chcecie sprawdzić, czy w Waszej miejscowości odbędzie się manifestacja, zajrzyjcie do materiału poniżej:

"My zostajeMY w UE!". Protesty odbędą się w ponad 100 miastach [LISTA, MAPA]