"Medycy na granicy" na obrzeżach strefy stanu wyjątkowego. "Zgłoszenie otrzymaliśmy już pierwszej doby"

"Medycy na granicy" to nieformalna grupa ponad 40 osób z wykształceniem medycznym, która od piątkowego poranka pełni dyżur poza strefą stanu wyjątkowego przy granicy polsko-białoruskiej, chcąc pomagać migrantom. Grupa dysponuje m.in. pożyczonym ambulansem.

We wrześniu medycy złożyli wniosek do szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego o zgodę na wjazd do strefy, resort jednak odmówił. Ministerstwo podkreślało, że w razie potrzeby migrantom pierwszej pomocy udzielają strażnicy graniczni lub wzywane jest pogotowie ratunkowe. Medycy są w kontakcie m.in. z prymasem Polski abp. Wojciechem Polakiem, poprosili go o mediację w kontaktach z rządem.

- Nie wjeżdżamy do strefy, nie naruszamy jej granic - przekazał w trakcie sobotniego spotkania z dziennikarzami jeden z członków grupy lek. Jakub Sieczko. Baza znajduje się na obrzeżach strefy, na południowych wschód od Białegostoku. Lekarz zaznaczył, że członkowie grupy nie chcą łamać prawa.

"Medycy na granicy". Pomoc grupie migrantów w lesie

Jak dodał Sieczko, medycy otrzymują zgłoszenia od organizacji pomocowych. - Już pierwszej doby w godzinach nocnych otrzymaliśmy zgłoszenie o grupie kilkunastu osób, które wymagały naszej pomocy - poinformował. Do interwencji doszło w lesie, kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, w którym stacjonowali lekarze.

Na miejscu medycy zastali m.in. trójkę dzieci w wieku 2, 4 i 14 lat. Młodsze, jak przekazał Sieczko, były "głodne i przestraszone", ale nie wymagały "profesjonalnej oceny medycznej". Lekarze udzielili pomocy 14-latkowi i 20-kilkuletniemu mężczyźnie, u którego doszło do zaostrzenia choroby przewlekłej.

- Obowiązuje nas tajemnica lekarska, nie będziemy udzielać szczegółowych informacji o stanie zdrowia tych osób, nie będziemy też publikować ich wizerunków - zaznaczył przedstawiciel "Medyków na granicy".

Medycy na granicy ciągle bez zgody władz. "Będziemy działać poza strefą"

Medycy dostali też od aktywistów prośbę o gotowość w przypadku dwóch innych grup osób, ale ostatecznie okazało się, że pomoc nie była potrzebna.

W ramach internetowej zbiórki przedstawiciele grupy zebrali już ponad 240 tys. zł na swoją działalność przy granicy.

"Potrzebujemy kupić leki i brakujący sprzęt. Musimy być przygotowani na udzielenie pomocy osobom w hipotermii, z urazami, infekcjami, zaostrzeniami chorób przewlekłych. Dorosłym i dzieciom. Potrzebujemy stworzyć możliwie bezpieczne warunki pracy dla zespołu: zakwaterowanie i wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie" - wyjaśniali medycy w opisie zbiórki.