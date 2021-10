Kongres zjednoczeniowy Nowej Lewicy. Wiosna i SLD oficjalnie połączyły siły

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Hala Expo wypełniła się delegatami z całej Polski. Na wydarzeniu pojawiło się wielu gości specjalnych, m.in. Aleksander Kwaśniewski oraz przedstawiciele niemieckiej SPD. Krzysztof Gawkowski - szef klubu Lewicy - podkreślił wagę wydarzenia, który zjednoczy dawny Sojusz Lewicy Demokratycznej i Wiosnę Roberta Biedronia. W części zamkniętej kongresu zostaną wybrani współprzewodniczący oraz wiceprzewodniczący formacji.

Kongres zjednoczeniowy Nowej Lewicy. Program oparty na pięciu filarach

W pierwszej części - otwartej dla mediów - został przedstawiony program, który był konsultowany przez ostatni miesiąc z działaczami oraz mieszkańcami Polski. Jest on oparty jest na pięciu filarach: współpraca, szacunek, odpowiedzialność za przyrodę, europejskość i troska. Przedstawiciele zapowiedzieli m.in. wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 7,2 proc. PKB, odejście od węgla do 2035 roku, przywrócenie europejskich standardów w sądownictwie, edukację praktyczną, a nie ideologiczną, zagwarantowanie równości małżeńskiej oraz rezygnację z tzw. umów śmieciowych.

- Państwo polskie jest dziś nieobliczalne, a chcemy, aby było troskliwe. Podwyższymy nakłady na zdrowie do 7,2 proc. PKB. Podwyższymy wynagrodzenia dla nauczycieli. Nowa Lewica nie chce powrotu Polski sprzed PiS, chce ją rozwijać - podkreśliła Anna Zofia Mackiewicz.

Kongres zjednoczeniowy Nowej Lewicy. Kwaśniewski mówił o nieprzekraczalnych czerwonych liniach

- Dwa dni temu, w czwartek, przeżywałem jedną z najsmutniejszych chwil w moim życiu, a przeżyłem dużo. Pisowski Trybunał Konstytucyjny podjął swój werdykt, który w rzeczywistości oznacza przyzwolenie na procesy wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej i wyprowadzenia Unii z Polski w rozumieniu wartości, które ją tworzą - powiedział w swoim przemówieniu były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Zwrócił również uwagę na "nieprzekraczalne czerwone linie, które łamie rząd Zjednoczonej Prawicy". Wskazał m.in. na nepotyzm w rządzie PiS, łamanie niezbywalnych praw kobiet, praw osób LGBT, wzbudzenie nienawiści wobec nich oraz migrantów, odbieranie godności ludziom pracy, którzy tworzyli Polskę Ludową i zabieranie im emerytur.

