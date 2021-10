Straż Graniczna: Minionej nocy słychać było strzały po białoruskiej stronie granicy

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

"Patrole funkcjonariuszy i żołnierzy raportowali, że minionej nocy po raz kolejny w ostatnim czasie było słychać strzały po stronie białoruskiej przy granicy z Polską" - informowała w sobotę 9 października na Twitterze Straż Graniczna.

Straż Graniczna. Służby białoruskie przewoziły cudzoziemców

Również w sobotę SG opublikowała w mediach społecznościowych nagranie. Widać na nim budynek oraz ciężarówkę, która przywiozła do niego grupę cywilów z plecakami. "Służby białoruskie podczas organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Cudzoziemcy zwożeni są do obiektów po byłej białoruskiej placówce granicznej. Tu czekają na dalsze instrukcje od służb" - podaje Straż Graniczna.

Wiceburmistrz Michałowa o migrantach na granicy: Będą umierać

Białoruskie służby oddały strzały w stronę polskich żołnierzy

Rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska w piątek podczas konferencji prasowej informowała, że ostatniej doby na granicy doszło do kolejnej prowokacji - tym razem patrol białoruskich służb oddał strzały w kierunku żołnierzy Wojska Polskiego, którzy patrolują granice. Prawdopodobnie użyli ślepej amunicji. Nikomu nic się nie stało.

- Polscy pogranicznicy nie dają się sprowokować stronie białoruskiej. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy reagowali, ale w tej chwili staramy się zachować zimną krew - mówiła rzeczniczka.

W piątkowej konferencji udział wziął również rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak przekazał, informacje o prowokacjach docierają już od tygodni. - Tego typu działalność jest prowadzona. My ją rozpatrujemy w kategorii zdecydowanie chęci eskalowania problemu i sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, i również pewnego rodzaju walki psychologicznej z tymi konkretnymi polskimi funkcjonariuszami i żołnierzami, którzy strzegą polskiej granicy - mówił rzecznik cytowany przez rmf24.pl za PAP.

W związku z tymi wydarzeniami polskie służby dyplomatyczne przekazały swoje stanowisko w sprawie ostatnich zdarzeń na granicy polsko-białoruskiej białoruskiemu charge d'affaires w Polsce, który został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kontrolowany przez opozycję Senat poparł "ustawę wywózkową"

Polska poinformowała również Unię Europejską o strzałach na granicy z Białorusią. Ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś wysłał w tej sprawie list do przedstawicieli państw członkowskich w Brukseli, Komisji Europejskiej, unijnej Rady oraz Rady Europejskiej.

Minionej doby odnotowano kolejne 553 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano ośmiu migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. Czterej z nich to obywatele Iraku, trzech to obywatele Konga, a jeden to obywatel Gwinei. Pozostałe próby zostały udaremnione. W tym miesiącu potwierdzono 4 300 prób nielegalnego przekroczenia granicy państwa. Od początku roku takich prób było 15 800.

