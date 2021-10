Wiceburmistrz Michałowa: Boję się, że sytuacja na granicy doprowadzi do wielu śmierci

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Wiceburmistrz Michałowa Konrad Sikora w rozmowie z Onetem odpowiedział między innymi na pytanie o to, co stało się z dziećmi, które trafiły niemal dwa tygodnie temu do placówki Straży Granicznej w Michałowie. Przypomnijmy: w zeszły poniedziałek przebywało tam ponad 20 migrantów, w tym kobiety i dzieci. Były to osoby z Iraku oraz tureccy Kurdowie. Migranci nie chcieli być przepychani pomiędzy białoruskimi a polskimi służbami. Ostatecznie zostali odstawieni na granicę. Na pytanie o to, co stało się z dziećmi i czy są one bezpieczne, Straż Graniczna odpowiada jedynie, że grupa została zawrócona w miejscu, z którego przyszła. Dalszy los migrantów nie jest znany.

- Ostatecznie wiem tylko tyle, że zostali odwiezieni na granicę. To jest informacja, którą otrzymaliśmy od Straży Granicznej - powiedział Onetowi wiceburmistrz Michałowa.

Michałowo. Mieszkańcy pomagają migrantom

Przekroczenia granicy trwają już od dłuższego czasu, o czym lokalne władze informowali okoliczni mieszkańcy. Władze Michałowa apelowały o udzielanie pomocy takim osobom i dzielenie się z nimi jedzeniem. Kiedy jednak temperatura zaczęła się obniżać i pojawiły się pierwsze sygnały o śmierci z wychłodzenia, podjęto kolejne kroki.

Niedawno w Gazeta.pl pisaliśmy, że mieszkańcy przygranicznej gminy zorganizowali punkt pomocy potrzebującym w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Można się tam ogrzać, zjeść posiłek i otrzymać ciepłe ubrania. Strażacy z OSP porozwieszali też w okolicy plakaty informujące o punkcie pomocy m.in. w języku angielskim, by w ten sposób dotrzeć do migrantów.

Mieszkańcy Michałowa pomagają migrantom. Strażacy rozwieszali plakaty

- To jest punkt pomocy osobom potrzebującym, bo także nasz mieszkaniec może z niego skorzystać. To jest miejsce dla wszystkich. Prawo nie pozwala stworzyć ośrodka pomocy dla imigrantów. My wykorzystawszy to, na co pozwala nam prawo, stworzyliśmy ogrzewalnię, ale z jasnym sygnałem, że tutaj też jest miejsce dla migrantów - mówił Onetowi Konrad Sikora. Punkt działa przez całą dobę, jest tam też ratownik medyczny.

Jak zaznaczał wiceburmistrz Michałowa, jest to idealna sytuacja dla osób, które chcą uzyskać azyl w Polsce. Jeżeli trafiają do punktu, zostają odnotowani, a Straż Graniczna nie może dokonać push-backu. Niebawem być może w punkcie pojawi się też prawnik, dzięki czemu umieszczenie potrzebujących w ośrodkach dla cudzoziemców stanie się łatwiejsze.

Konrad Sikora: Boję się, że będzie więcej zgonów z wyziębienia

Z dnia na dzień jest zimniej, coraz częściej słychać też o ciężkich przypadkach - migranci docierają na granicę wycieńczeni, jest im zimno, nie mają jedzenia ani picia. - Za chwilę będzie minusowa temperatura. Ludzie będą ginąć, będą umierać, będą zamarzać. Dlatego mamy punkt pomocy w remizie. Wiem, że ci ludzie boją się Straży Granicznej, ale moim zdaniem lepiej trafić do straży i przeżyć, niż zamarznąć w lesie. To nie są zwierzęta, to są ludzie - mówił Onetowi wiceburmistrz Michałowa.

- Boję się, że sytuacja na granicy doprowadzi do wielu śmierci. […] Zima spowoduje spowolnienie ruchu migracyjnego, ale boję się, że będzie więcej zgonów z wyziębienia - mówił.

***

Aby pomagać ludziom w rejonie przygranicznym, Medycy na granicy zorganizowali zbiórkę na pomagam.pl. Wpłacić na konto nieformalnej organizacji można pod tym linkiem.

