Sanepid wydał negatywną opinię ws. niedzielnej demonstracji w Warszawie. "Dygocik władzy"

Manifestacja zaplanowana jest na niedzielę 10 października o godz. 18. Szef Platformy Obywatelskiej o uczestnictwo zaapelował do osób, które cenią "wolność, dobrobyt i bezpieczeństwo". - Operacja wyprowadzania Polski z Europy zaplanowana przez Jarosława Kaczyńskiego ruszyła pełną parą. Jeżeli pozostaniemy bierni, nic go nie zatrzyma. Coraz więcej ludzi mówi dziś, że ciśnie im się na usta tylko jedno słowo - "zdrada", bo to jest zdrada - mówił Donald Tusk w filmie, który zamieścił w piątek na Twitterze.

Sanepid: Nawet 30 tys. zł. kary za złamanie obostrzeń

Negatywną opinię w sprawie zgłoszonej manifestacji wydał Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. "Zgodnie z § 26 ust. 1b ww. rozporządzenia maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgromadzenie, w którym zadeklarowano udział 200 osób, nie powinno się odbyć, gdyż narusza aktualny stan prawny i stanowi wysokie ryzyko transmisji wirusa wśród dużej liczby uczestników biorących udział w zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. W swoim oświadczeniu sanepid zaznacza, że za niedostosowanie się do ograniczeń dot. zgromadzeń grozić może kara od 5 do nawet 30 tys. złotych.

"Kaczyński boi się Polaków", "pisowski sanepid". Komentarze polityków i dziennikarzy

Do decyzji sanepidu odnieśli się politycy PO. Poseł Michał Szczerba zwrócił uwagę, że inne masowe imprezy w Warszawie będą mogły odbyć się bez problemu. "Oświadczenie mazowieckiego sanepidu, gdy trwają masowe imprezy w weekend w stolicy, potwierdza partykularne działanie władzy. Pod rządami PiS staliśmy się krajem wielkiej korupcji. Partykularyzmy w obsadzaniu kadr, zamówieniach, zakupach, grantach, dotacjach i decyzjach urzędników!" - skomentował Szczerba.

"Kaczyński wysyła do boju sanepid, by powstrzymać niedzielną demonstrację przeciwników jego putinowskiej polityki. Czy można lepszego dowodu na to, że 'oni' boją się Polaków?" - napisał z kolei Marcin Kierwiński.

"Bardzo czekam na stanowcze działanie pisowskiego sanepidu zabraniającego protestu przeciw wyprowadzaniu Polski z UE. Bardzo by to pomogło przekonać część moich rodaków, że praktycznie już jesteśmy poza Europą" - skomentował Bartłomiej Sienkiewicz.

Sprawę skomentowali także dziennikarze.

"W czwartek pisałem: 'Czekają nas miesiące protestów(...) Czy rządzący znowu zabronią protestów w czasie pandemii?' I już się odezwał się mazowiecki sanepid przed niedzielnym zgromadzeniem zapowiedzianym przez Donalda Tuska na pl. Zamkowym. Dygocik władzy" - napisał Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej".

"Zdaniem sanepidu manifestacja na pl. Zamkowym, na którą zaprasza Donald Tusk, jest zagrożeniem. Zagrożeniem jednak nie był udział kilku tysięcy osób w zamkniętym hotelu w Forum Ekonomicznym. Zagrożeniem nie jest też rozgrywanie meczu na Stadionie Narodowym przy pełnych trybunach" - wskazuje z kolei Patryk Słowik z Wirtualnej Polski.