7 października Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku premiera i orzekł, że zaskarżone przez Prezesa Rady Ministrów przepisy Traktatu o Unii Europejskiej, w rozumieniu wskazanym we wniosku, są niezgodne z konstytucją. Wniosek szefa rządu zawiera trzy punkty - chodzi w nim między innymi o to, czy zasada pierwszeństwa prawa unijnego jest zgodna z polską konstytucją. Po tym, jak decyzja TK została ogłoszona, Donald Tusk wezwał Polaków do wzięcia udziału w demonstracji w stolicy.

Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, w niedzielę na Plac Zamkowy w Warszawie, godzina 18. Tylko razem możemy ich zatrzymać

- napisał na Twitterze lider Platformy Obywatelskiej.

Protestować będzie jednak nie tylko Warszawa. Lista miast, które dołączą do niedzielnej demonstracji, stale się wydłuża - w chwili publikacji tego artykułu pojawiły się informacje o protestach w ponad 50 miejscach. Informacje o tym, gdzie odbędą się manifestacje, można znaleźć na stronie Komitetu Obrony Demokracji.

"10 października 2021 wyjdźmy wszyscy na ulice miast, miasteczek i wsi. Zaprotestujmy przeciwko dalszemu niszczeniu naszej praworządności i wyprowadzaniu polski z UE. My zostajemy w UE! Weźcie ze sobą flagi Polski i Unii Europejskiej, załóżcie koszulki z napisem Konstytucja. Traktat o Unii Europejskiej nie jest sprzeczny z Konstytucją RP. To ustawy PiS niszczące praworządność i niezależność sądownictwa są w sprzeczności z prawem polskim i unijnym. My zostajemy! Jesteśmy Europą!" - czytamy na stronie KOD.

