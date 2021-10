Sieradz. Czujność 11-letniego Kuby uratowała czteroletniego chłopca. Maluch stał w oknie na czwartym piętrze

"W czwartkowe popołudnie 7 października 2021 roku policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego na ulicy Polnej w Sieardzu. Około godziny 14.30 podszedł do nich nastoletni chłopiec informując, że na parapecie okna na czwartym piętrze pobliskiego bloku stoi małe dziecko i wyrzuca różne przedmioty" - pisze sieradzka policja.

Policjanci udali się na wskazane przez 11-letniego Jakuba miejsce. Porozmawiali z dzieckiem i przekonali go do wejścia z powrotem do mieszkania. Okazało się, że czterolatek znajdował się pod opieką 30-letniej kobiety. Tłumaczyła, że wyszła na kilka minut ze starszym dzieckiem do kuchni. W tym czasie maluch prawdopodobnie wszedł na stojącą pod oknem szafkę, otworzył okno i wszedł na parapet. "Dzięki czujności 11-latka wszystko skończyło się dobrze. Gratulujemy nastoletniemu bohaterowi niezwykłego rozsądku i dojrzałości!" - piszą funkcjonariusze.