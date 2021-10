Międzyrzec Podlaski. Odnaleziono ciało poszukiwanej od trzech tygodni 58-letniej kobiety

Zobacz wideo Czy wiesz, co zrobić, gdy zaginie ktoś bliski?

Komenda Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) przekazała informację, że zakończyły się poszukiwania 58-letniej kobiety z Międzyrzeca Podlaskiego, która zaginęła w połowie września. W czwartek 7 października policja odnalazła jej ciało w rejonie lokalnego zbiornika wodnego.

Mieszkanka gminy Drelów (pow. bialski) zaginęła w drugiej połowie września. Kobieta wyszła z domu prawdopodobnie na grzyby i od tego czasu nie skontaktowała się z rodziną.

Poza policją w poszukiwania zaangażowali się funkcjonariusze z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, wojsko, strażacy z państwowej i z ochotniczej straży pożarnej, a także rodzina i sąsiedzi kobiety wraz z mieszkańcami okolicznych miejscowości.

Podczas akcji korzystano ze specjalistycznego sprzętu, w tym śmigłowca i drona, a trudno dostępne tereny były sprawdzane przy pomocy quadów. Śledczy wspomagali się także psami tropiącymi.

W czwartek (7 października) po południu odnaleziono ciało kobiety. Ze wstępnej identyfikacji wynika, że jest to zaginiona 58-latka.

Jak podaje policja, ciało kobiety znajdowało się w trudno dostępnym terenie w okolicy Jeziora Żeliźnieckiego. Na miejscu wykonane zostały czynności pod nadzorem prokuratora, a zwłoki zostały zabezpieczone do dalszych badań. Wstępnie wykluczono jednak udział osób trzecich.

Policja apeluje o rozwagę. Niemal codziennie przyjmowane są zgłoszenia o zaginięciach w lesie

Policja apeluje o rozwagę. Niemal każdego dnia zgłaszane są bowiem zaginięcia osób, które wybrały się na grzybobranie i zabłądziły. Nierzadko zdarza się, że osoby udające się do lasu nie znają dobrze terenu, przeceniają swój zmysł orientacji w terenie, a w dodatku idą na grzyby w głąb lasu w pojedynkę.

Pamiętajmy, że jeśli już samotnie wyprawiamy się do lasu, poinformujmy bliskich o tym, gdzie będziemy się znajdować i kiedy planujemy wrócić. Na łonie natury zwracajmy uwagę na punkty charakterystyczne, które w razie czego pomogą nam odnaleźć drogę powrotną. Zabierajmy ze sobą telefon komórkowy i latarkę, wybierajmy jasne, a najlepiej odblaskowe stroje, i bądźmy przygotowani na załamanie pogody. Nie oddalajmy się zbyt daleko od towarzyszy, pojazdów, stacji czy przystanków. No i nie wychodźmy do lasu o zmierzchu.



