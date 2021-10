Zobacz wideo Katowice. Policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca Sosnowca, który przyznał się do zabójstwa 11-letniego Sebastiana

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, prok. Waldemar Łuniewski, poinformował, że Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko czterem osobom podejrzanym o porwanie mieszkańca Jaworzna.

Jaworzno. Porwali mężczyznę, by wyłudzić pieniądze, po czym "sprzedali" dług kolejnym osobom

23 grudnia ubiegłego roku 30-letni pokrzywdzony został podstępem zwabiony na parking jednego z marketów w Jaworznie przez znaną mu kobietę i towarzyszącego jej mężczyznę. Para zażądała od pokrzywdzonego 25 tys. zł, a następnie grożąc przedmiotem przypominającym broń, zmusiła, by wsiadł z nimi do samochodu.

Para porywaczy udała się z pokrzywdzonym do Krakowa, gdzie zmusili go do wypłaty z bankomatu pięciu tys. zł. Mimo że 30-latek oddał im pieniądze, nie został uwolniony. Para, "powołując się na znajomości z osobami zamieszkującymi terytorium Federacji Rosyjskiej", zażądała od niego kolejnych 60 tys. zł. Następnego dnia porywacze wypuścili pokrzywdzonego w Krakowie, dając mu kilka dni na zgromadzenie reszty gotówki.

Po tym zdarzeniu jeden z oskarżonych, chcąc uregulować swoje wcześniejsze zobowiązania, wobec innych osób, "sprzedał" temat wymuszenia długu dwóm innym mężczyznom. Mężczyźni przygotowywali się do ponownego uprowadzenia mieszkańca Jaworzna, jednak wcześniej zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Policji

- przekazał rzecznik prokuratury.

Porwanie mieszkańca Jaworzna. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia

Oskarżonym zarzuca się popełnienie 14 przestępstw, między innymi wymuszenia rozbójniczego i jego usiłowania, przygotowania do porwania, a także porwania w związku z dokonanym rozbojem, za co grozi do 15 lat więzienia. Na wniosek prokuratora zostali oni tymczasowo aresztowani, dokonano także zabezpieczenia majątku oskarżonych na łączną kwotę ponad dziewięciu tys. zł.

