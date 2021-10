Pogoda na dziś - piątek 8 października. Słonecznie i bezchmurnie z temperaturą około 15 st. C

W zdecydowanej większości miejsc w Polsce temperatura nie spadnie poniżej 13 st. C. To również dzień bez opadów deszczu czy większego zachmurzenia.

Jaka pogoda będzie w północnej, centralnej i południowej części Polski?

W północnej części kraju dzisiaj słonecznie i jak na październik całkiem ciepło. W Gdańsku ok. 15 st. C z niewielkim zachmurzeniem. Podobnie, choć nieco cieplej w Koszalinie - 16 st. C oraz Kołobrzegu - 15 st. C. Na Helu słonecznie i bezchmurnie, ale o kilka stopni mniej - 13 st. C, podobnie na północnym wschodzie w Olsztynie, tam również 13 st. C i słonecznie.

W Polsce centralnej cały dzień niebo praktycznie bezchmurne, w Łodzi - 15 st. C, Warszawie - 14 st. C, nieco wyżej w Bydgoszczy i Łomży - też 14 st. C. W Koninie i Płocku trochę chłodniej - 13 st. C, tak samo niżej w Siedlcach i Radomiu - 13 st. C.

Na samym południu kraju w Zakopanem - tylko 11 st. C, zdecydowanie cieplej będzie odrobinę wyżej, ponieważ w Krakowie i Katowicach - już w środku dnia termometry pokażą 14 st. C. Na południowym zachodzie mogą pojawić się niewielkie zachmurzenia, ale temperatura będzie wyższa, we Wrocławiu i Opolu - 15 st. C. Najchłodniej w Karkonoszach - tam maksymalna temperatura to 6 st. C.

Pogoda w Polsce. Jak będzie na zachodzie i wschodzie Polski?

W zachodniej części Polski temperatura zdecydowanie najcieplejsza, w Gorzowie Wielkopolskim nawet 16 st. C i słonecznie. Niewielkie zachmurzenie może ukazać się nad Szczecinem, tam jednak również 16 st. C. W Poznaniu o 1 st. C chłodniej - 15 st. C, a w Zielonej Górze jedynie 14 st. C. Na południowym zachodzie w Legnicy - 13 st. C i niewielkie zachmurzenie.

Wschodnia część kraju może spodziewać się odrobinę chłodniejszego dnia. Na północnym wschodzie w Suwałkach - 13 st. C, ale słonecznie. W Białymstoku i Białej Podlaskiej - 14st. C, w Chełmie - 13 st. C, tak samo w Lublinie i Zamościu, tam również 13 st. C. Na południowym wschodzie niewielkie zachmurzenie, w Rzeszowie - 14 st. C, a w Przemyślu - 13 st. C.

Pogoda w weekend będzie wyglądała bardzo podobnie. W sobotę i w niedzielę słonecznie oraz bezchmurnie, aczkolwiek znów o kilka stopni mniej.