Abp Stanisław Gądecki: Kościół odrzuca działania państwa przymuszające do antykoncepcji

- Prawdą jest, że prawe sumienie małżonków, jeśli byli dotąd bardzo hojni w przekazywaniu życia, może doprowadzić do ograniczenia liczby dzieci z wystarczająco poważnych powodów, ale też prawdą jest, że ze względu na umiłowanie tej godności sumienia Kościół odrzuca ze wszystkich sił działania państwa przymuszające do antykoncepcji, sterylizacji, czy wręcz aborcji - mówił arcybiskup Stanisław Gądecki.

Arcybiskup Stanisław Gądecki zawierzył naród i Kościół św. Józefowi

Przewodniczący Episkopatu Polski podkreślał, że życie ludzkie jest niezbywalną wartością i stanowi integralną wartość. - W żaden sposób nie można przestawić możliwości podejmowania decyzji w odniesieniu do tego życia, jakby chodziło o prawo do własnego ciała. Życie to jest celem samym w sobie - akcentował abp Gądecki i dokonał aktu zawierzenia narodu i Kościoła w Polsce świętemu Józefowi.

Abp Gądecki przestrzegał przed zagrożeniem zw. z rewolucją biotechnologiczną w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, która oddziela akt poczęcia, czyniąc go niezależnym od współżycia płciowego między mężczyzną i kobietą. - W ten sposób życie ludzkie i rodzicielstwo stały się czymś, co można tworzyć i niszczyć, czymś w dużej mierze uzależnionym od życzenia osób lub par - zaznaczył.

Arcybiskup zwrócił także uwagę na docenienie w rodzinach końcowej fazy życia ludzi w podeszłym wieku i zmagających się z nieuleczalnymi chorobami, które dotyka społeczeństw wysoko uprzemysłowionych. Zaznaczył, że Kościół stanowczo sprzeciwia się eutanazji.

Abp Gądecki o małżeństwie: To coś więcej niż wspólne zamieszkiwanie partnerów seksualnych

W homilii przewodniczący Episkopatu Polski dowodził, że osłabienie rodziny wyrządza szkodę dojrzewaniu ludzkości, kultywowaniu wartości społecznych oraz hamuje rozwój etyczny państw i narodów.

- Tylko nierozerwalne związki między mężczyzną i kobietą realizują funkcję społeczną - podkreślał arcybiskup Gądecki. - Musimy uznać wiele sytuacji rodzinnych, które mogą zapewnić jakąś regułę życia, ale związków nieformalnych, lub na przykład między osobami tej samej płci, nie można zrównywać z małżeństwem i w ogóle nazywać małżeństwem - podkreślał arcybiskup.

Przewodniczący Episkopatu Polski zwracał uwagę, że święty Józef uczy małżonków bezinteresownego daru z siebie: "Uczy nas innej, bożej logiki, która przypomina nam, że miłość to nie tylko uczucie, ani krótka chwila, ale to decyzja na całe życie, małżeństwo to coś więcej niż wspólne zamieszkiwanie partnerów seksualnych, tylko bycie bezinteresownym darem dla drugiej osoby może dać poczucie spełnienia i szczęścia".

W uroczystości w Sanktuarium w Kaliszu wzięły udział rzesze wiernych, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, Sejmu oraz władz lokalnych Kalisza.