Znęcanie nad zwierzętami jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do trzech lat, zaś w typie kwalifikowanym ze szczególnym okrucieństwem od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

23-latek znęcał się nad psem. Sąsiedzi wezwali policję

W środku nocy policja została poinformowana, że z jednego z mieszkań w Piasecznie słychać głośne krzyki i skowyt psa. Policjanci pojechali na miejsce i bez trudu znaleźli to mieszkanie. Osoby, które były w środku, nie chciały otworzyć drzwi policjantom. Funkcjonariusze nie dali jednak za wygraną i wezwali straż, która miała pomóc w wyważeniu drzwi. "Po pierwszej próbie siłowego ich wyważenia, drzwi otworzyła młoda kobieta" - relacjonuje policja.

Policjant widział, jak sprawca wyrzuca worek przez okno. W środku był martwy pies

W czasie, gdy kilku policjantów próbowało dostać się do mieszkania, inny obserwował budynek na zewnątrz. Zauważył, że młody mężczyzna wyrzuca przez okno worek. Gdy policjant go otworzył, był wstrząśnięty. W worku znalazł martwego już psa.

Policjanci, podejrzewając, że doszło do przestępstwa, zatrzymali mężczyznę. O znęcaniu się nad zwierzęciem poinformowali Prokuraturę Rejonową w Piasecznie. "Zebrane dowody mogą świadczyć, że suczka była bita, nie miała zapewnionego dostępu do wody i jedzenia" - informuje policja. Wobec mężczyzny sąd, na wniosek prokuratora, zastosował trzymiesięczny areszt. Właścicielowi maltretowanego i zabitego psa grozi jednak do pięciu lat więzienia.

W 2017 roku skazano 663 osoby za przestępstwa przeciwko ochronie zwierząt. Dotyczyło to głównie skazań z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, czyli przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. W poprzednich latach liczba skazanych wynosiła 592 w 2016 roku i 536 w 2015 roku - wynika z danych na stronie Informatora Statystycznego Ministerstwa Sprawiedliwości.