Portal trojmiasto.pl przedstawił dane samorządów dotyczące uczęszczania uczniów szkół średnich w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na lekcje religii. Okazuje się, że chętnych na te zajęcia ubywa.

Trójmiasto. Około 50 proc. uczniów szkół średnich zrezygnowało z zajęć religii

Jak podaje portal, w obecnym roku szkolnym 2021/2022 na lekcje religii w gdańskich szkołach średnich uczęszcza 48,48 proc. uczniów i uczennic, natomiast na etykę 2,47 proc. Żadnego z tych przedmiotów nie wybrało natomiast 49,04 proc. - to więcej, niż w roku ubiegłym, kiedy odsetek ten stanowił 45,75 proc.

W Sopocie na religię uczęszcza zaledwie 25,94 proc. uczniów, jednak 17 proc. chodzi na etykę. Na żaden z przedmiotów nie zdecydowało się aż 57,84 proc. uczniów. To także zauważalny wzrost względem roku 2020/2021, kiedy ani religii, ani etyki nie wybrało 53 proc. uczniów. Jak czytamy, niektórzy uczniowie wybrali oba przedmioty, stąd w danych możliwe ponad 100-procentowe wyniki.

Gdyński magistrat przekazał natomiast, że danych takich nie prowadzi. Pod koniec września portal opisywał jednak sytuację, do której doszło w jednym z techników w Gdyni. Ze względu na niewielką liczbę chętnych, by uczęszczać na zajęcia z religii, dyrekcja Technikum TEB Edukacja postanowiła zorganizować lekcje łączone dla wszystkich zainteresowanych z różnych klas.

Jeden z uczniów gdańskiego technikum, Jakub Kuras, który zapytał Urząd Miasta w Gdańsku o to, ile uczniów i uczennic uczęszcza na lekcje religii, mówi, że "Kościół sam zgotował sobie taki los". Jak podkreśla, to od hierarchów kościelnych słyszymy bowiem słowa usprawiedliwiające pedofilię wśród duchownych, to oni mówią o "cywilizacji śmierci" czy "zbrodniczej ideologii".

- Jeśli ktokolwiek stosuje "ostrą nagonkę na Kościół katolicki w Polsce", to są to tylko i wyłącznie polscy biskupi, którzy sami skutecznie i sukcesywnie zabijają w młodych ludziach wiarę i zniechęcają ich do niej - podkreślił.

Tymczasem jak portal eDziecko opisywał jeszcze w lutym tego roku, Stowarzyszenie Świecka Szkoła Pomorze zapytały urzędy miasta w Trójmieście i okolicach o to, ile wynoszą roczne wydatki na wynagrodzenia na nauczycieli religii. Okazało się, że są to niemałe kwoty. W Gdańsku - 15 milionów, w Sopocie ponad milion, około półtora miliona w Rumi i Wejherowie, prawie milion w wiejskiej gminie Kolbudy, a ponad pół miliona w gminie Kosakowo.