Orzeczenie TSUE ws. przenoszenia sędziów. "Druzgocąca porażka ministra Ziobry", "Kolejna przegrana PiS"

W środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że przeniesienie sędziego bez jego zgody do innego sądu lub między dwoma wydziałami tego samego sądu może naruszać zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów. To odpowiedź na pytanie prejudycjalne skierowane przez Sąd Najwyższy ws. sędziego Waldemara Żurka.

TSUE: Przeniesienie sędziego bez zgody może naruszyć zasadę niezawisłości

"Druzgocąca porażka ministra Ziobry"

Orzeczenie TSUE zostało już skomentowane przez prawników, a także polityków. "Kolejna przegrana PiS przed europejskim Trybunałem. Jeśli się nie znacie na prawie, nie bierzcie się za to. Po prostu" - podkreślił prof. Marcin Matczak.

"Czekamy na sam wyrok (powinien być w ciągu kilku godzin), ale uznanie, że orzeczenie wydane przez obecnego rzecznika prasowego SN, Aleksandra Stępkowskiego, należy traktować jako 'niebyłe', to naprawdę mocna wypowiedź TSUE" - zaznaczył Patryk Wachowiec, analityk prawny Fundacji Obywatelskiego Rozwoju.

"I kolejna decyzja TSUE ws praworządności w Polsce. Ile jeszcze wstydu i obciachu przyniesie Polsce PiS? Dziś jak na dłoni widać, że żadnej reformy sądów nie było. Była tylko chęć wzięcia pod but sędziów i zamach na ich niezależność. Zamach na nasze prawa! - stwierdził poseł Krzysztof Śmiszek.

"Kolejna druzgocąca porażka ministra ZZ [Zbigniewa Ziobry - red.] i całej tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych do likwidacji razem z Izbą Dyscyplinarną. Procedura powołania wszystkich neosędziów do SN rażąco naruszyła prawo" - napisał prawnik Michał Wawrykiewicz.

"Wielkie zwycięstwo sędziego Żurka przed TSUE! Gratulacje!" - to z kolei słowa Romana Giertycha.

"TSUE dziś znowu chce zastępować TK w ocenie ustroju sądów. Swoim orzeczeniem zachęca do anarchizacji polskiego porządku prawnego. Ma zastrzeżenia do sposobu przenoszenia sędziów w sytuacji, gdy reforma OGRANICZYŁA takie możliwości Prezesom (do 2018 mieli pełną dowolność) - stwierdził z kolei Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości

"Nie może być zgody na przenoszenie sędziego bez jego zgody gdziekolwiek. Taki instrument daje możliwość pośredniego wpływania na orzecznictwo takiego sędziego. W XXI w. to powinno być jasne dla każdego prawnika. Państwu natomiast chodzi o to, by mieć bat na sędziów!" - odpowiedział politykowi dr hab. Szymon Tarapata z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"Bezprawia unijnego ciąg dalszy. Wypowiadanie się TSUE na temat polskiego wymiaru sprawiedliwości narusza Konstytucję i nie ma podstawy prawnej w unijnych traktatach. Do kosza" - podkreślił Janusz Kowalski.

"Unijny trybunał wydał kolejny (nie)wyrok, w którym uzurpuje sobie prawo do wpływania na ustrój polskiego państwa w tym, na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. TK ma szansę zamknąć furtkę dla tej bezprawnej szarży na polską niezależność!" - skomentował Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.