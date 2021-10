Aż 89 proc. Polaków odczuwa inflację bardziej niż w poprzednich latach. Ale nie wyborcy PiS [SONDAŻ]

Inflacja we wrześniu 2021 roku wyniosła 5,8 proc., ostatni raz tak wysoka była na początku XX wieku. Według portalu OKO.press wzrost cen nie spadnie w 2022 roku - wszystko przez niekorzystne okoliczności zarówno w kraju, jak i za granicą. Analitycy mBanku szacują, że w przyszłym roku inflacja wyniesie średnio 5,5 proc.

Sondaż: 89 proc. Polaków odczuwa inflację silniej niż w ubiegłych latach

Z badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie portalu OKO.press wynika, że 89 proc. respondentów silniej niż zazwyczaj odczuwa skutki inflacji, w tym 66 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak". Przeciwnego zdania było 10 proc. pytanych, a zdania w tej kwestii nie miał 1 proc. ankietowanych.

Okazuje się, że najwięcej respondentów, którzy wskazali odpowiedź "nie" (nie odczuwa inflacji silniej, niż w ubiegłych latach) to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości - 23 proc. Kolejni byli zwolennicy Konfederacji - 15 proc., Lewicy - 5 proc., Polska 2050 - 4 proc. i Koalicji Obywatelskiej - 3 proc. (wyniki mniejszych partii mogą nie być miarodajne ze względu na małą próbę badanych). Tak wysoka liczba wyborców partii rządzącej w tej grupie może wynikać m.in. z zaufania do władzy lub z propagandy Telewizji Polskiej.

79 proc. Polaków martwi się wzrostem cen

Z kolei z sondażu wykonanego przez Kantar na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 w dniach 9-11 września 2021 roku na grupie 1002 osób wynika, że 79 proc. Polaków martwi się wzrostem cen w kraju. Z kolei nie martwi się o to zaledwie 19 proc. respondentów, a 2 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Główny Urząd Statystycznych poinformował, że według szybkiego szacunku ceny żywości i napoi bezalkoholowych we wrześniu 2021 roku wzrosły w porównaniu do września 2020 r. o 4,4 proc., a w stosunku do sierpnia 2021 r. o 0,1 proc. Z kolei ceny paliwa do prywatnych środków transportu także według szybkiego szacunku wzrosły o 28,6 proc. w porównaniu do września 2020 r., a w stosunku do sierpnia 2021 r. o 2,0 proc.

