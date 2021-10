Finał loterii szczepionkowej. Kto wygrał milion złotych? [WYNIKI LOSOWANIA]

Przypomnijmy, że Loteria Narodowego Programu Szczepień, zwana też loterią szczepionkową, rozpoczęła się 1 lipca. Udział w niej mogły wziąć osoby pełnoletnie i w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19, które do 30 września br. zarejestrowały się i wyraziły zgodę na uczestnictwo w losowaniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Co mówią niezaszczepione osoby, które przez COVID trafiają do szpitala?

Loteria szczepionkowa. Jakie były nagrody?

Losowania w ramach loterii szczepionkowej odbywały się codzienne, raz w tygodniu i raz w miesiącu. Co można było wygrać? W losowaniu codziennym - 500 i 200 zł (kolejno dla co 2000. i co 500. osoby); w losowaniu tygodniowym przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. złotych dla pięciu uczestników oraz hulajnogę elektryczną Segway Ninebot dla 60 osób, a w losowaniu miesięcznym - po 100 tys. zł. dla sześciu osób oraz samochody Toyota Corolla Hybrid dla dwójki uczestników.

Dzień Nauczyciela 2021. Kiedy świętujemy Dzień Edukacji Narodowej?

6 października poznaliśmy zwycięzców ostatniego losowania tygodniowego i miesięcznego, a także rozdania finałowego, w którym rozlosowano 2 x milion złotych oraz 2 x Toyotę C-HR. Tym samym Loteria Narodowego Programu Szczepień dobiegła końca.

Loteria szczepionkowa. Ostatnie losowanie tygodniowe - wyniki

Po 50 tys. złotych otrzymają:

782-2**-*** - ALINA S.

662-4**-*** - BARBARA C.

793-7**-*** - MARIANNA K.

505-2**-*** - PIOTR G.

668-0**-*** - DOMINIKA Z.

Hulajnoga elektryczna Segway trafi do:

660-0**-*** - ANNA S.

784-9**-*** - JACEK H.

693-5**-*** - MONIKA K.

692-4**-*** - AGNIESZKA O.

510-3**-*** - ROMAN J.

506-0**-*** - ADRIANA S.

692-1**-*** - ANETA L.

795-5**-*** - ZOFIA K.

508-0**-*** - MIROSŁAW P.

515-4**-*** - IZABELA B.

693-9**-*** - DOMINIK S.

506-0**-*** - EWA S.

512-2**-*** - NATALIA G.

502-0**-*** - WOJCIECH D.

797-5**-*** - BEATA B.

510-4**-*** - BARTŁOMIEJ S.

664-8**-*** - KRYSTIAN D.

514-7**-*** - EWELINA D.

691-1**-*** - JANIE K.

505-2**-*** - ANNA D.

606-1**-*** - JAKUB Z.

788-9**-*** - EWA K.

608-5**-*** - MODEST B.

696-4**-*** - JANINA D.

518-4**-*** - MAGDALENA M.

508-5**-*** - PIOTR M.

698-7**-*** - BEATA Ł.

519-3**-*** - KATARZYNA R.

725-4**-*** - KLAUDIA B.

572-0**-*** - HUBERT F.

504-7**-*** - RENATA W.

692-5**-*** - WOJCIECH P.

506-6**-*** - SYLWIA D.

663-7**-*** - EWA K.

536-2**-*** - MIKOŁAJ Ł.

603-9**-*** - SŁAWOMIR R.

798-8**-*** - RENATA P.

697-5**-*** - DOROTA K.

535-9**-*** - MACIEJ W.

782-2**-*** - FRANCISZEK M.

795-7**-*** - ŁUKASZ Z.

508-0**-*** - ZBIGNIEW Ż.

603-5**-*** - PIOTR S.

503-1**-*** - ANDRZEJ Z.

504-2**-*** - ZOFIA B.

694-4**-*** - MAGDALENA Z.

793-6**-*** - MARIUSZ W.

600-0**-*** - JOANNA M.

889-5**-*** - EWA B.

696-6**-*** - KAMILA B.

668-1**-*** - EWA C.

604-2**-*** - ANDRZEJ K.

502-1**-*** - EWA K.

575-0**-*** - STANISŁAW K.

509-1**-*** - MICHAŁ K.

693-4**-*** - JUSTYNA S.

731-1**-*** - OLIWIA B.

889-2**-*** - MARCIN R.

504-6**-*** - JOANNA W.

503-6**-*** - KLAUDIA K.

Zmiana czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?

Loteria szczepionkowa. Ostatnie losowanie miesięczne - wyniki

Po 100 tys. złotych wygrali:

693-1**-*** - PIOTR B.

669-1**-*** - MAŁGORZATA G.

Toyotę Corollę otrzymają:

791-5**-*** - MACIEJ Ś.

507-2**-*** - ANNA Z.

14. emerytura - kiedy zostanie wypłacona i w jakiej kwocie? [DATY, WYLICZENIA]

Loteria szczepionkowa. Losowanie finałowe. Do kogo trafi milion złotych?

Zwycięzcami finałowego losowania loterii szczepionkowej, którzy zdobyli po milion złotych, są:

509-7**-*** - JACEK R.

507-7**-*** - BARBARA G.

Toyota C-HR trafi natomiast do: