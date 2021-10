Zalegalizować związki partnerskie? Polacy są na "tak", zmiana przeszłaby w referendum [SONDAŻ]

26 września w Szwajcarii odbyło się referendum dot. związków osób nieheteronormatywnych, w którym 64,1 proc. głosujących opowiedziało się za umożliwieniem zawierania małżeństw cywilnych osobom tej samej płci. Jaki byłby wynik tego typu referendum, gdyby zostało przeprowadzone w Polsce?

Obrazują to wyniki sondażu IPSOS przeprowadzonego dla OKO.Press. Ankietowani odpowiedzieli na pytanie: "Jaki jest Pana/Pani pogląd? Czy parom jednopłciowym należałoby…". Mieli do wyboru cztery warianty odpowiedzi:

dać prawo zawierania związków partnerskich,

dać prawo do zawierania małżeństw,

niczego nie zmieniać w prawie,

nie wiem, trudno powiedzieć.

Tak sformułowane pytanie i odpowiedzi miały pozwolić respondentom na otwarte wyrażenie opinii, bez obaw przed ujawnieniem ewentualnych uprzedzeń wobec osób LGBT+.

Wyniki badania IPSOS dla OKO.Press pokazują, że aż 56 proc. badanych jest za rozszerzeniem praw przysługujących osobom, które żyją w związkach jednopłciowych. 35 proc. ankietowanych odpowiedziało, że należy im dać prawo zawierania związków partnerskich, a 21 proc. poparło możliwość zawierania małżeństw przez osoby homoseksualne. 39 proc. badanych uznało, że obowiązujące prawo jest wystarczająco dobre i nie należy go zmieniać. Zdania na ten temat nie miało 5 proc. respondentów.

"Rzeczywistość zmienia się na naszych oczach" - puentuje OKO.Press, dodając, że pytania sformułowano w taki sposób, by odzwierciedlić, "jaki byłby realny wynik głosowania w hipotetycznym referendum, gdy obywatel zostaje sam na sam z kartą wyborczą". Jak zauważa portal, wielu ankietowanych poparło związki partnerskie "mimo nagonek, kłamstw i opluwania osób LGBT przez polityków obozu władzy i rządowe media". Związki partnerskie popierali najchętniej mieszkańcy miast od 20 tys. mieszkańców wzwyć oraz wyborcy wszystkich partii z wyjątkiem PiS i Konfederacji.

Badanie zostało wykonane w dniach 21-23 września 2021 roku metodą CATI na grupie 1000 dorosłych Polaków.

Sytuacja osób LGBT+ w Europie. Polskie prawo wyjątkowo konserwatywne

Umożliwienie formalizacji związków jednopłciowych w Polsce oznaczałoby, że dołączyłaby ona do zdecydowanej większości państw Unii Europejskiej. W 21 krajach wspólnoty jest możliwe zawieranie związków partnerskich, z kolei w 13 krajach członkowskich osoby tej samej płci mogą zawrzeć małżeństwo cywilne. Związki partnerskie i małżeństwa jednopłciowe zostały zalegalizowane także w Norwegii, która nie jest członkiem UE. Do tej listy dołączyła niedawno także Szwajcaria, która również nie należy do wspólnoty.

