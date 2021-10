Grupa Granica chce pomóc migrantom. Uruchomiła zbiórkę. "Polska granica pochłonęła 6 ofiar"

Grupa Granica to koalicja kilkunastu organizacji pozarządowych, które od wielu lat działają na rzecz migrantek i migrantów, a także zespołów dokumentalnych, badawczych i prawniczych.

"Do niedawna słowo 'granica' miało dla wielu z nas neutralny wydźwięk. Dla nas - osób, które mogą się swobodnie przemieszczać z europejskim paszportem - temat granic jest raczej związany z podróżowaniem, wyjazdami na wakacje. Dzisiaj to słowo jest coraz częściej utożsamiane z cierpieniem ludzi. Pogranicze polsko-białoruskie stało się obszarem rosnącej przemocy wobec rodzin i osób indywidualnych, które poszukują schronienia i bezpieczeństwa" - zaznacza Grupa Granica, która uruchomiła zbiórkę. Zbiórka została zweryfikowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

LINK DO ZBIÓRKI TUTAJ

"Grupa Granica niesie pomoc uchodźcom, którzy utknęli w tym koszmarnym zaklętym kręgu między jedną i drugą stroną płotu z drutu żyletkowego. Spotykamy często wyczerpane osoby, którym przekazujemy jedzenie, picie, ciepłe ubranie. Wysłuchujemy ich historii. Dokumentujemy ich losy i w miarę możliwości śledzimy ich dalszą drogę, oferując - tam, gdzie to możliwe - pomoc prawną. Czasami nasze interwencje ratują życie" - podkreśla koalicja.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na:

jedzenie i najpotrzebniejsze rzeczy przekazywane uchodźcom przy granicy,

koordynację działań monitoringowych,

pracę psychologów i prawników,

sprzęt potrzebny w pracy,

przejazdy,

wydruki materiałów informacyjnych,

codzienną pracę tych, co w terenie i tych, co przy biurkach,

nieprzewidziane wydatki spowodowane rozwojem wydarzeń.

Co się dzieje na granicy?

Stan wyjątkowy obowiązujący w pasie przygranicznym został przedłużony. Oznacza to, że wciąż nie mają tam wstępu dziennikarze. Dlatego na Gazeta.pl powstał "Raport znad granicy", czyli codziennie aktualizowane informacje dotyczące bieżącej sytuacji na granicy uzyskane od aktywistów praw człowieka, mieszkańców terenu objętego stanem wyjątkowym, a także od przedstawicieli instytucji samorządowych.

We wtorek dowiedzieliśmy się, że trzech uchodźców z Iraku, odnalezionych w ostatnich godzinach w Puszczy Białowieskiej, przebywa obecnie w ośrodku Straży Granicznej w Białowieży. Jak przekazała nam Jarmiła Rybicka z Grupy Granica, rzecznik oddziału SG miał zobowiązać się do tego, że straż uszanuje wystawiony przez Europejski Trybunał Praw Człowieka dokument tymczasowo zobowiązujący Polskę do niewydalania tych osób na Białoruś. - W stosunku do tych osób zostanie wszczęta procedura azylowa - mówiła Jarmiła Rybicka.

