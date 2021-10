Księża policzyli wiernych, którzy przybyli do kościołów, oraz tych, którzy przyjęli komunię świętą. W Kościele takie działanie ma swoją łacińską nazwę - wskaźnik dominicantes, czyli odsetek wiernych uczęszczających na mszę z ogółu do tego zobowiązanych. Zaś wskaźnik communicantes to odsetek osób, które przystępują do komunii świętej.

Łódź. Pierwsze dane z wielkiego liczenia wiernych

Łódzka parafia Przemienienia Pańskiego poinformowała w swoich ogłoszeniach, że podczas liczenia wiernych w kościołach w całej Polsce, w tej parafii w niedzielnych mszach uczestniczyło 1010 osób. Było to 360 mężczyzn i 650 kobiet. Zaś do komunii świętej przystąpiło 560 osób - 190 mężczyzn i 370 kobiet - podaje "Dziennik Łódzki".

Kolejną parafią, która ujawniła wyniki liczenia, jest niewielka parafia w Domaniewie koło Poddębic. Tam w niedzielę w mszach świętych wzięło udział 137 osób - 79 kobiet i 58 mężczyzn, czyli 14 proc. parafii. Z kolei do komunii świętej przystąpiło 44 wiernych - 32 kobiety i 12 mężczyzn. To około 4,5 proc. parafian.

Jak podaje parafia św. Krzysztofa w Tuszyn-Lesie, "ogółem we wszystkich mszach świętych uczestniczyło 446 osób tj. 11,7 procent ogółu parafian, w tym 148 mężczyzn i 298 kobiet. Komunię świętą przyjęło razem 208 osób w tym: 57 mężczyzn i 151 kobiet".

Dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego z poprzednich lat

W 2019 roku odsetek wiernych uczęszczających na mszę, z ogółu do tego zobowiązanych, wyniósł 36,9 proc., z kolei odsetek osób, które przystępują do komunii świętej - 16,7 proc. W 2018 roku było to odpowiednio: 38,2 proc. i 17,3 proc.

Odsetek wiernych uczęszczających na mszę w 1992-2006 plasował się średnio na poziomie 46 proc. Wyraźne spadki obserwowano już od 2006 roku. Z kolei w 2011 roku wskaźnik ten osiągnął poziom 40 proc. i cały czas spada.

"Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza (Institute for Catholic Church Statistics) jest najstarszym w Polsce, niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów. Wchodzi w skład Ośrodka Zaawansowanych Badań Społecznych (Centre for Advanced Social Research)" - czytamy na stronie instytutu.