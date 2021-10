W ubiegły piątek (1 października) po informacji od świadków, funkcjonariusze policji federalnej skontrolowali grupę Irakijczyków w miejscowości Falkenhagen. Osoby te nie były w stanie udowodnić, że legalnie dostały się na teren Unii Europejskiej. W grupie była 20-letnia kobieta w ciąży. Została przewieziona do szpitala, gdzie otrzymała opiekę medyczną.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak powinna zachować się SG? Kidawa-Błońska: Powinni mieć prawo do podjęcia samodzielnej decyzji

Aresztowano przemytników ludzi z Ukrainy

Zaledwie kilka godzin później wykryto grupę 31 osób: 29 Irakijczyków i dwóch Syryjczyków. Z kolei w sobotę (2 października) skontrolowano grupę 15 obywateli Iraku we Frankfurcie nad Odrą. Również nie mogli udowodnić, że przebywają w Niemczech legalnie i zostali przewiezieni do tymczasowego ośrodka dla uchodźców w Eisenhuettenstadt. Media informują, że od kilku tygodni ośrodek jest pełen. W środę (6 października) ma tam przyjechać minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Michael Stuebgen, by na miejscu zapoznać się z sytuacją.

Migranci przekraczają granicę najczęściej we Frankfurcie nad Odrą. Ale także policja w dwóch pozostałych niemieckich landach graniczących z Polską, Saksonii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim, informuje o nielegalnych przypadkach przekroczenia granicy z Polski do Niemiec. W Saksonii zatrzymano w weekend 76 uchodźców, w tym 50 Irakijczyków, 17 Syryjczyków i dziewięciu Jemeńczyków. Większość złożyła wnioski o azyl. Aresztowano również dwóch obywateli Ukrainy, podejrzanych o przemyt ludzi.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim 55 migrantów nielegalnie przekroczyło w weekend granicę polsko-niemiecką i złożyło wnioski o azyl. Policja aresztowała także dwóch podejrzanych przemytników ludzi.

Dla migrantów przygotowano namioty i toalety

W ubiegły piątek Komenda Główna Policji Federalnej w Berlinie poinformowała, że do końca września 2021 r. zatrzymano łącznie 1556 nielegalnych migrantów, którzy przekroczyli granicę polsko-niemiecką. Podczas gdy w sierpniu liczba zatrzymanych wynosiła 225, we wrześniu wzrosła do 1305 osób.

Trudniej dostępne miejsca w pasie przygranicznym wkrótce mają być patrolowane przez policyjne zespoły konne. We Frankfurcie nad Odrą przygotowywane są namioty i toalety dla zatrzymywanych na granicy migrantów.

Wzmożony napływ migrantów przez wschodnią granicę UE to efekt działań białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki, który już kilka miesięcy temu groził, iż w odwecie za unijne sankcje otworzy granice dla migrantów. Podejrzewa się, że białoruskie władze celowo przerzucają uchodźców i migrantów z Bliskiego Wschodu w pobliże granicy z Polską i Litwą. Oba kraje Unii Europejskiej wprowadziły stan wyjątkowy w pobliżu swych granic z Białorusią.

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle.