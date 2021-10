Tarnów. Rodzinna awantura. Nie żyje siedmioletnie dziecko

W mieszkaniu w bloku przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie w woj. małopolskim doszło we wtorek przed południem do awantury. Na skutek licznych ran zadanych ostrym narzędziem zginęło siedmioletnie dziecko. Dwie osoby trafiły do szpitala.

4 Policja/Twitter Otwórz galerię Na Gazeta.pl