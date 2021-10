Choć we wtorek w Polsce kształtuje się gradientowy układ wysokiego ciśnienia znad zachodniej Rosji, który ma przynieść piękną, jesienną aurę - od środy nadejdzie gwałtowne załamanie pogody. W kolejnych dniach temperatura w niektórych miejscowościach spadnie nawet o 10 st. C, a w prawie całym kraju będzie widoczne duże zachmurzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

We wtorek nawet do 27 st. C. Gdzie w Polsce jest najcieplej?

Ciepłym wtorkiem będzie mogła cieszyć się zwłaszcza południowa i wschodnia część Polski. Najwyższą temperaturę termometry pokażą we Wrocławiu oraz Opolu, tam przewidywane jest od 25 st. C do nawet 27 st. C. Nie gorzej wcale w Poznaniu, Katowicach i Krakowie, tam około 25 st. C. W centralnej części kraju powyżej 23 st. C, a na wschodzie – w Lublinie, Białej Podlaskiej i Białymstoku ok. 20 st. C.

Tego dnia słonecznie będzie prawie w całej Polsce. Niemalże bezchmurne niebo nad Zakopanem, Wrocławiem i Opolem. Słońce i piękna pogoda zawitają dzisiaj także do Olsztyna i Bydgoszczy. Nie opuszczą również południowej i centralnej części kraju, a także całego wschodu. Zachmurzenie i możliwe opady deszczu na północy i zachodzie – w Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie, a także nieco niżej – w Zielonej Górze. Tam jednak temperatura również nie spadnie poniżej 20 st. C.

Pogoda. Wkrótce powrót przymrozków, "październikowe lato" nie potrwa długo

Załamanie pogody w październiku. Od środy duże zachmurzenie i opady deszczu

Niestety, tak wyjątkowo ciepła jesień zakończy się najprawdopodobniej już jutro. Od 6 października następuje znaczące pogorszenie pogody. Temperatura miejscami spadnie nawet o 10 st. C, a chmury przykryją większą część kraju.

Najchłodniej będzie na samym południu Polski, tam zaledwie około 12/13 st. C W Katowicach około 14 st. C, odrobinę cieplej w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu – tam 15 st. C. W wielu miejscowościach pojawią się również opady deszczu - najwięcej na zachodzie i południowym zachodzie. Unikną ich jedynie mieszkańcy wschodniej części kraju – tam temperatura spadnie zaledwie o kilka stopni.

Po dwóch latach katastrof świat znów będzie debatować o klimacie

Mimo że od piątku, 8 października zachmurzenie ma ustępować, temperatura codziennie, przez kilka dni, będzie spadała o około 2 st. C. Możliwe również, że w piątek oraz sobotę do Polski zagości słońce, jednak już po weekendzie znowu przewidywane są opady deszczu. W przyszłym tygodniu nie należy spodziewać się wyjątkowo dobrej pogody. Według prognoz IMGW może być chłodno i deszczowo w całym kraju.