Prawie 90 proc. Polaków chce pozostania Polski w Unii Europejskiej [SONDAŻ]

Ipsos przeprowadził sondaż na zlecenie OKO.press i "Gazety Wyborczej", w którym zapytał badanych, czy polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości może doprowadzić do opuszczenia przez Polskę Unii Europejskiej. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo między 21 a 23 września 2021 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

Sondaż: Czy rządy PiS mogą doprowadzić Polskę do opuszczenia Unii Europejskiej?

Na pytanie, czy rządy PiS mogą doprowadzić Polskę do opuszczenia Unii Europejskiej, zdania ankietowanych są podzielone. 48 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź twierdzącą, dokładnie tyle samo zaznaczyło odpowiedź przeczącą.

Jak zauważa jednak dziennik, jeśli odpowiedziom przyjrzeć się dokładniej, okazuje się, że w wyjście z UE nie wierzą przede wszystkim wyborcy PiS-u. W ich przypadku przecząco odpowiedziało bowiem aż 89 proc. badanych. Optymistami są także wyborcy Konfederacji, wśród których 61 proc. badanych opowiedziało się przeciwko poglądowi, jakoby obecna polityka mogła poskutkować opuszczeniem wspólnoty. 26 proc. z nich uważa natomiast, że jest to możliwe.

Polska w UE. Prawie 90 proc. obywateli chce pozostać we wspólnocie

Dodatkowo z sondażu wynika, że aż 88 proc. respondentów chce w Unii pozostać. Przypomnijmy jednak, że niedawno podobne pytanie zadało także SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej". Wówczas za obecnością Polski w Unii opowiedziało się 64,5 proc. badanych, natomiast 16,2 proc. podało, że gdyby dziś przyszło im podjąć decyzję, to zagłosowałoby przeciwko. 12,1 proc. nie umiało wówczas sprecyzować, co by zrobiło, a kolejne 7,2 proc. zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w takim głosowaniu.

