Polscy biskupi u papieża Franciszka. Rozpoczęli wizytę "ad limina apostolorum"

Polscy biskupi rozpoczęli wizytę ad limina apostolorum. Wizytę taką poprzedza wysłanie do Watykanu sprawozdań z życia danej diecezji. Teksty są przesyłane do konkretnych kongregacji. Pierwsza grupa biskupów, z prowincji kościelnych warmińskiej, białostockiej, lubelskiej i przemyskiej wzięła udział we mszy przy grobie świętego Piotra w bazylice watykańskiej. Spotkania w różnych watykańskich dykasteriach będą się odbywać przez cały tydzień. Do końca października do Watykanu przybędą ordynariusze i biskupi pomocniczy ze wszystkich ponad 40 diecezji.

Polscy biskupi w Watykanie: Przybyszów należy przyjmować

Pierwsza grupa polskich biskupów rozpoczęła dziś (w poniedziałek 4 października) wizytę od spotkań w Kongregacji do spraw Świeckich, Rodziny i Życia i w Papieskiej Radzie do spraw Nowej Ewangelizacji. Po tych spotkaniach, podczas briefingu dla polskich dziennikarzy, arcybiskup Stanisław Budzik powiedział, że ta wizyta, polegająca na szeregu spotkań w najważniejszych watykańskich instytucjach, jest również pielgrzymką. W piątek polskich biskupów przyjmie papież Franciszek.

Arcybiskupa Budzika pytano o problem migrantów na granicy Polski z Białorusią. - Nie mamy żadnych wątpliwości, że przybyszów należy przyjmować, bo to jest słowo Chrystusa, które ze szczególnym naciskiem powtarza obecny papież Franciszek - powiedział metropolita lubelski. Hierarcha, powołując się na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, wyraził nadzieję, że ochronę granic da się pogodzić z niesieniem pomocy potrzebującym. Zaproponował, by zorganizować w tej sprawie obrady okrągłego stołu.

Głównym tematem rozmów będzie odbudowa wiary

Podczas konferencji wyjaśniono, że głównym problemem, z którym polscy biskupi przyjechali jest niechęć młodych Polaków do Kościoła, którzy przestają chodzić na lekcje religii - informował Jacek Tacik, korespondent TVN24 w Watykanie. Ma zostać poruszony również termin pedofilii wśród duchownych. - Wydaje mi się, że żadnego tematu nie można unikać, także tematów trudnych, a może nawet w szczególności trudnych. Dlatego zakładam, że w tej rozmowie z Ojcem Świętym będzie poruszony również ten temat jako jeden z głównych, ale nie najgłówniejszy, dlatego, że najgłówniejszym jest odbudowa wiary - powiedział, jak cytuje RMF FM, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu.

Pierwsza grupa biskupów spotka się z papieżem w piątek. To druga wizyta ad limina polskich biskupów za pontyfikatu Franciszka. Pierwsza miała miejsce siedem lat temu.

