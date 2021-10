Katowice. Miasto sparaliżowały gigantyczne korki. Dwa remonty odbywają się jednocześnie

Zobacz wideo Rząd potrzebuje informacji o swoich własnych obowiązkach. Akcja Gazeta.pl

"Dziennik Zachodni" podkreśla, że chodzi o remonty DK86. "Na węźle Giszowiec od 4 października 2021 zamknięto Kolistą na odcinku od skrzyżowania ulic Kolistej, Karolinki i 73-go Pułku Piechoty do zjazdu na osiedle Kolista 25 (pod nowo budowanymi obiektami mostowymi) i tym samym zostanie czasowo zawieszona możliwość przejazdu pod wiaduktem w ciągu DK86" - informuje portal.

Z kolei w nocy na wiadukcie drogowym w ciągu ulicy Murckowskiej nad ul. Porcelanową została wprowadzona czasowa organizacja ruchu - wyłączono po jednym pasie ruchu DK86 dla obu kierunków. Utrudnienia mają potrwać tydzień, do 11 września.

Paraliż dróg w Katowicach

Duży ruch oraz remonty sprawiły, że Katowice utknęły w gigantycznych korkach. Kierowcy trąbią, wciskają się na siłę. Auta zablokowały nawet tory tramwajowe, wobec czego w poniedziałek najszybciej przez miasto poruszają się piesi i rowerzyści.

Zablokowana jest ul. Roździeńskiego, droga krajowa nr 86 na Tychy oraz wjazd na A4 i dojazdy do autostrady. Od godz. 15:00 są zablokowane kolejne skrzyżowania od ul. Dudy do ul. Gracza, ul. Warszawska do ul. Damrota, a także skrzyżowanie Krasińskiego z ul. Graniczną. Stoją również mniejsze ulice.

