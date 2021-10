Pogoda na dziś - wtorek 5 października. Słonecznie niemal w całym kraju. Pochmurno tylko na zachodzie

"Początek tygodnia będzie słoneczny i ciepły na obszarze niemal całego kraju. Więcej chmur i niewielkie opady deszczu są spodziewane tylko na północnym zachodzie. Temperatura powietrza wzrośnie do 25 st. C na Śląsku i w Małopolsce" - zapowiadali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pogodę na cały tydzień.

REKLAMA

Pogoda na wtorek 5 października. Temperatura do 24 stopni Celsjusza

Wtorkowa pogoda będzie zdecydowanie zachęcała do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Niemal w całej Polsce maksymalna temperatura powietrza będzie oscylowała wokół 20 stopni Celsjusza. Nawet w najchłodniejszych regionach będzie przyjemnie ciepło.

Najniższej temperatury mogą spodziewać się mieszkańcy Suwałk, gdzie na termometrach zobaczą maksymalnie 15 stopni Celsjusza, nie najcieplej także w Białymstoku - 16 stopni Celsjusza, z kolei w Lublinie i Olsztynie - 17 stopni, a w centralnej części Polski (Warszawie, Łodzi i Toruniu) 18 stopni Celsjusza.

Pogoda. Wkrótce powrót przymrozków, "październikowe lato" nie potrwa długo

Cieplej w Kielcach, Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie (19 stopni), w Bydgoszczy 20 st. C, a w Rzeszowie 21 stopni. Najwyższych wskaźników na termometrach mogą spodziewać się mieszkańcy zachodniej i południowej części Polski. W Katowicach, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze - 22 st. C, w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu 23 stopnie, a w Opolu 24 stopnie Celsjusza.

Prognoza pogody na wtorek 5 października Fot. Gazeta.pl

Pogoda na wtorek 5 października. Na zachodzie może popadać

Zgodnie z prognozami synoptyków w niemal całej Polsce w ciągu dnia ma nam towarzyszyć ciepła, słoneczna pogoda. Mieszkańcy zachodniej i północno-zachodniej Polski mogą jednak zobaczyć na niebie nieco chmur. Niewykluczone też, że lokalnie przelotnie popada deszcz. Opady nie powinny być jednak intensywne.

Pogoda na październik. Piękna złota jesień czy gwałtowne ochłodzenie?

Na zachodzie oraz północnym zachodzie kraju pogoda przez cały dzień będzie miała niekorzystny wpływ na organizm człowieka - informuje IMGW. Na pozostałym obszarze także dominować będzie niekorzystna biotropia pogody, która w ciągu dnia przejściowo osłabnie i powróci do niekorzystnej. Stanie się tak z powodu porywistego wiatru, który będzie odczuwalny w całej Polsce i miejscami rozpędzi się do 65 kilometrów na godzinę, wysoko w górach może osiągnąć natomiast nawet do 100 km/h.