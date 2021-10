Morderstwo podczas koncertu w Niemczy. Zaczęło się od sprzeczki. Sprawca zdążył uciec 200 km

Jak informuje portal doba.pl, do tragedii doszło w sobotę około godziny 22 w pobliżu rynku w Niemczy na Dolnym Śląsku. W mieście trwał wtedy okolicznościowy koncert. Jeden z mężczyzn zwrócił uwagę drugiemu, co wywołało sprzeczkę. Emil L. wymierzył pistoletem w stronę ofiary i oddał strzały. Do rannego 35-latka przyjechała karetka. Mężczyzny nie udało się uratować.

Sprawca wsiadł do samochodu i uciekł. Zdaniem świadków odjechał w kierunku autostrady A4. Policja ruszyła w pogoń za mordercą. - 34-latka zatrzymano w Zgorzelcu (woj. dolnośląskie) - przekazał polsatnews.pl Przemysław Ratajczyk, z wrocławskiej policji. To 200 km od miejsca zbrodni.