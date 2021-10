Pogoda na dziś - poniedziałek 4 października. Znaczący wzrost temperatury, miejscami do 25 stopni

Poniedziałek z pewnością będzie należał do jednych z najcieplejszych dni października. Jaką temperaturę zapowiadają synoptycy?

REKLAMA

Zobacz wideo Japonia: w kilka dni spadło tyle deszczu, co przez miesiąc

Pogoda na poniedziałek 4 października. W której części kraju temperatura będzie najwyższa?

Na odwieszenie z powrotem do szafy zimowych kurtek, może przygotować się południowa i południowo wschodnia część Polski. Najcieplej będzie w poniedziałek w Krakowie - do 24 stopni, a także w Opolu i Katowicach - do 22-23 stopni. Nie gorzej zapowiada się także dzień we Wrocławiu, Kielcach, Rzeszowie i Lublinie. Tam termometry pokażą ok. 22 stopnie. W centralnej części kraju temperatura nie powinna spaść poniżej 20 stopni, jednak np. w Łodzi mogą wystąpić przejściowe zachmurzenia.

pogoda 04.10.2021r. Gazeta.pl

Najsłoneczniej i prawie bezchmurnie będzie dzisiaj na południowym wschodzie. W Białej Podlaskiej, Zamościu i Przemyślu od 20 stopni wzwyż. O kilka stopni chłodniej w Białymstoku i Suwałkach - jednak niebo praktycznie bez chmur.

Północ i zachód Polski pokryte chmurami

W tym dniu na częściowe zachmurzenie i ewentualne opady deszczu, przygotować się powinna północna część kraju. Najchłodniej będzie w Koszalinie - do 16 stopni. Tam również w tym dniu możliwe są przelotne opady. Odrobinę cieplej zapowiada się dzień w Gdańsku - do 19 stopni i w Szczecinie - do 21 stopni. Około 20 stopni będzie w Olsztynie, 22 stopnie prognozowane są w Zielonej Górze, a 21 stopni będzie w Poznaniu - tam też słonecznie i bez deszczu.

Od późnego popołudnia pogoda zacznie się nieco pogarszać i dojdzie do zachmurzenia, zwłaszcza w zachodniej części Polski. Średnia prędkość wiatru w stolicy ma wynieść do 14km/h w ciągu dnia, W Gdańsku około 12km/h, a w Krakowie i Wrocławiu do 7 km/h. Najbardziej wietrznie w Częstochowie: 19 km/h, Katowicach, Rzeszowie, a także Olsztynie: 17km/h oraz w województwie lubelskim, tam także do 17km/h.

Młodych czeka życie "niespotykanych fal upałów, powodzi i susz"