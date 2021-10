Pogoda. Ciepłe powietrze dotrze do Polski. Miejscami będzie do nawet 26 stopni

Poniedziałek i wtorek przyniosą falę ciepła. Jakie temperatury zapowiadają synoptycy?

Pogoda. Od poniedziałku fala ciepła w Polsce

W poniedziałek mieszkańcy południowej oraz południowo wschodniej część Polski, będą mogli cieszyć się naprawdę ciepłym dniem. Tam termometry wskażą do 24 stopni w Krakowie czy do 22 stopni w Katowicach i Opolu,. W Kielcach, Lublinie będzie o zaledwie stopień chłodniej. Również centralna część Polski nie będzie mogła narzekać na zimno, bowiem w Łodzi i Warszawie również nieco powyżej 20 stopni. Odrobinę gorzej sytuacja wygląda na północnym zachodzie i północy Polski. Na tym obszarze będzie utrzymywało się w dzień duże zachmurzenie z niewielkimi opadami deszczu. Jednak mimo to, temperatura nie spadnie poniżej 16 stopni.

We wtorek temperatura będzie bardzo podobna do tej z poniedziałku, miejscami może być o kilka stopni więcej. Do 26 stopni będzie w Opolu i Katowicach, oraz reszcie południowej i południowo wschodniej części Polski. W tym dniu jednak, będzie już zdecydowanie mniej słonecznie. Zachmurzenie będzie gościło w większości miejsc w kraju. Najwięcej słońca pojawi się w okolicach Zakopanego i Zamościa.

Ochłodzenie od środy i bezchmurny piątek

Temperatura znacząco spadnie do piątku, wówczas meteorolodzy zapowiadają aż o10 stopni mniej, niż na początku tygodnia. Ochłodzenie zacznie się jednak już od środy i przyniesie ze sobą opady deszczu w zachodniej części kraju. Słońce utrzyma się tylko na wschodzie Polski. Tam jednak również termometry wskażą mniej, niż w poprzednich dniach.

Od czwartku zacznie się wypogadzać i mimo, że temperatura będzie znacząco niższa od tej w poniedziałek czy wtorek, to przeważać będzie słońce. W piątek prawie bezchmurne niebo w całej Polsce, a średnia temperatura wyniesie ok. 15 stopni.