Ziemkiewicz zatrzymany w Londynie. Brytyjska posłanka: Każdy, kto propaguje rasizm, jest niemile widziany

Zobacz wideo Aktywiści mówią o kryzysie humanitarnym na pograniczu

Do zatrzymania prawicowego publicysty doszło w sobotę na lotnisku Heathrow. Rafał Ziemkiewicz towarzyszył córce, która ma rozpocząć naukę na Uniwersytecie w Oksfordzie. Jak informuje portal "Do Rzeczy", lotniskowe służby przepuściły żonę i córkę dziennikarza, ale jego samego zatrzymały. Publicysta przez kilka godzin miał być trzymany na lotnisku, a następnie zaprowadzono go do pokoju przesłuchań, gdzie pobrano odciski palców i wykonano zdjęcia.

REKLAMA

"Do Rzeczy" opublikowało dokument, który ma wskazywać na powody zatrzymania Ziemkiewicza. "Wnioskował pan o pozwolenie na wjazd do Wielkiej Brytanii jako gość na dwa dni. Jednakże uważam, że wykluczenie pana ze Zjednoczonego Królestwa sprzyja interesowi publicznemu. Wynika to z pańskiego zachowania oraz głoszonych poglądów, które są sprzeczne z brytyjskimi wartościami i mogą być obraźliwe dla innych, a tym samym sprawiają, że uzyskanie możliwości wjazdu jest niepożądane" - czytamy w piśmie brytyjskiego Urzędu ds. Cudzoziemców.

Rafał Ziemkiewicz zatrzymany na lotnisku w Londynie. "Oczekuje na samolot do Warszawy"

"Każdy, kto propaguje rasizm, w tym islamofobię i negowanie Holokaustu, jest niemile widziany"

W 2018 roku przyjazdowi Ziemkiewicza na Wyspy sprzeciwiła się brytyjska parlamentarzystka Rupa Huq. W oficjalnym piśmie do departamentu brytyjskiego rządu odpowiedzialnego m.in. za bezpieczeństwo i porządek publiczny oskarżyła Ziemkiewicza o "antagonizowanie mniejszości społecznych". Publicysta odwołał wówczas wizytę w Wielkiej Brytanii.

W sobotę Rupa Huq również odniosła się do sprawy zatrzymania prawicowego publicysty. "Każdy, kto propaguje rasizm, w tym islamofobię i negowanie Holokaustu, jest niemile widziany. Wygląda, że dziś dostał ogólnokrajowy zakaz" - podkreśliła.

Straż Graniczna: Białoruski pogranicznik rzucał czymś w nasz pojazd