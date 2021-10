Dziennikarz "GW" wydał oświadczenie. "Musiałbym być idiotą, żeby z domowego adresu IP wysyłać groźby"

Dziennikarz "Gazety Wyborczej" Piotr Bakselerowicz wydał oświadczenie, w którym stanowczo zaprzecza, jakoby wysyłał groźby karalne do kogokolwiek. Przed południem do jego mieszkania weszła policja, która zarekwirowała jego komputery i telefon. Z adresu IP dziennikarza miały być wysłane groźby do zielonogórskiego posła PiS.

Fot. Sebastian Rzepiel / AG