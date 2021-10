Rafał Ziemkiewicz zatrzymany na lotnisku w Londynie. "Zabrano mu dokumenty, leki i telefon"

Do zatrzymania prawicowego publicysty doszło w sobotę na lotnisku Heathrow. Ziemkiewicz towarzyszył córce, która ma rozpocząć naukę na Uniwersytecie w Oksfordzie. Jak informuje portal "Do Rzeczy" lotniskowe służby przepuściły żonę i córkę Ziemkiewicza, ale jego samego zatrzymały. Publicysta przez kilka godzin miał być trzymany na lotnisku, a następnie zaprowadzono go do pokoju przesłuchań, gdzie pobrano odciski palców i wykonano zdjęcia. Według Aleksandry Ziemkiewicz, żony publicysty, służby nie podały powodu aresztowania. Miano mu też odebrać telefon, dokumenty oraz leki.

Trwają odpowiednie czynności wyjaśniające polskich służb konsularnych. Będziemy informować o rozwoju zdarzeń w miarę rozwoju sytuacji

- poinformował cytowany przez portal "Do Rzeczy" rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Rafał Ziemkiewicz odwołuje wizytę w Wielkiej Brytanii

Rafał Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy" jest przez wiele brytyjskich środowisk niechętnie witany na Wyspach. W 2018 r. przyjazdowi Ziemkiewicza do Anglii sprzeciwiła się brytyjska parlamentarzystka Rupa Huq. W oficjalnym piśmie do Home Office, departamentu brytyjskiego rządu odpowiedzialnego m.in. za bezpieczeństwo i porządek publiczny, oskarżyła Ziemkiewicza o "antagonizowanie mniejszości społecznych". Publicysta odwołał wtedy wizytę w Wielkiej Brytanii, o czym poinformował o tym w serii wpisów na Twitterze. Ziemkiewicz twierdzi, że za współpracę z nim brytyjskie władze groziły mieszkającym w Wielkiej Brytanii Polakom rozmaitymi represjami.

Odwołanie wizyty Ziemkiewicza nie jest pierwszym tego rodzaju przypadkiem w Wielkiej Brytanii. W lutym 2016 roku i czerwcu 2017 roku do Anglii nie wpuszczono Jacka Międlara. W październiku 2017 swoje spotkania z Polonią musiał odwołać Marian Kowalski.