Areszt dla kierowcy busa, który przewoził migrantów. SG podaje nowe dane: 601 prób przekroczenia granicy

"W pierwszym dniu października na granicy polsko-białoruskiej odnotowano aż 601 prób jej nielegalnego przekroczenia" - poinformowała Straż Graniczna. Funkcjonariusze zatrzymali łącznie 34 osoby, większość z nich to Irakijczycy. Policja poinformowała również o aresztowaniu obywatela Gruzji. To kierowca busa, który przewoził migrantów i nie zatrzymał się do kontroli. Potrącił też funkcjonariusza.

