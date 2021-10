Członek Izby Dyscyplinarnej złożył zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o czterech sędziów SN

Na początku lipca nieuznawana przez Sąd Najwyższy Izba Dyscyplinarna zdecydowała o uchyleniu immunitetu sędziego SN Józefa Iwulskiego.

Izba zdecydowała również o zawieszeniu sędziego w obowiązkach i obniżeniu wynagrodzenia. Decyzja jest nieprawomocna.

ID Sądu Najwyższego uchyliła immunitet sędziemu Józefowi Iwulskiemu

Uchylenia immunitetu Józefowi Iwulskiemu domagał się IPN. Śledczy IPN chcą postawić sędziemu "zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej polegającej na bezprawnym skazaniu 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL".

Orzeczenie Izby Dyscyplinarnej. Jest zawiadomienie do prokuratury

Jak podaje Gazetaprawna.pl na podstawie doniesień PAP, jeden z członków Izby Dyscyplinarnej - Jan Majchrowski - złożył w piątek zawiadomienie do Prokuratury Krajowej, które dotyczy możliwości przekroczenia uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez czworo sędziów SN, w tym Józefa Iwulskiego.

Majchrowski zwraca uwagę, że już po decyzji Izby Dyscyplinarnej Józef Iwulski orzekał w kilku sprawach, a w składach orzeczniczych, którym przewodniczył, byli również sędziowie, których także dotyczy zawiadomienie.

Sędzia SN Bohdan Bieniek, którego dotyczy zawiadomienie, stwierdził cytowanej przez Gazetaprawna.pl rozmowie z PAP, że zgodnie z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 i 15 lipca "orzeczenia Izby Dyscyplinarnej nie istnieją w obrocie prawnym".

14 lipca Trybunał Sprawiedliwości UE wydał postanowienie o zastosowaniu środków tymczasowych zobowiązujących Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej.

Dzień później Trybunał uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z unijnym prawem, ponieważ Izba Dyscyplinarna nie daje "pełnej rękojmi niezawisłości i bezstronności" oraz nie jest chroniona przed wpływami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Unijny sąd uznał także, że Polska ma obowiązek "przyjęcia środków niezbędnych do tego, by uchybienie to ustało".