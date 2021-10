Pogrzeb zmarłego 23 września biskupa Edwarda Janiaka (69 lat) odbył się w środę 29 września. Msza pogrzebowa miała miejsce w kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu. Duchownego pochowano na cmentarzu przy ul. Bujwida. W uroczystościach pożegnalnych udział wzięła rodzina zmarłego, jego przyjaciele, duchowni, siostry zakonne i tłum wiernych. Biskup Janiak był jednym z antybohaterów filmu braci Sekielskich "Zabawa w chowanego". Zarzucano mu tuszowanie skandali pedofilskich w Kościele.

Biskup Dec o biskupie Janiaku: Doznał od Kościoła zranienia

Biskupa Edwarda Janiak pożegnał m.in. świdnicki biskup senior Ignacy Dec. - Był to biskup szlachetny, człowiek-pasterz, który bardzo kochał, oczywiście na pierwszym miejscu Pana Boga, Pan Bóg był zawsze najważniejszy, ale kochał Kościół jako swoją Matkę - mówił bp Dec na antenie telewizji Trwam.

I to jest przykre, że doznał od tego Kościoła takiego zranienia, bo nie wszystko, co było powiedziane i zwłaszcza napisane przez dziennikarzy, jest prawdą. Większość to były kłamstwa

- stwierdził. - Ubolewamy nad tym, co się stało w ostatnich miesiącach i latach jego posługi biskupiej. […] Wiadomo, że Pan Bóg wszystkich nas ocenia, nasze oceny ludzkie mogą być mylące, bo nie mamy wglądu w tajemnice człowieka - dodał.

Watykan ukarał księdza Janiaka za tuszowanie pedofilii

Pod koniec marca tego roku biskup Edward Janiak został ukarany przez Watykan za tuszowaniu nadużyć seksualnych dokonanych przez podległych mu księży. Duchowny miał nakaz zamieszkania poza diecezją kaliską, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na jej terenie oraz obowiązek wpłaty odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji św. Józefa.

Biskup Janiak już w 2016 roku wiedział, że podlegający mu ksiądz Arkadiusz H. dopuszczał się wykorzystywania seksualnego małoletnich. Sprawa została ujawniona w filmie dokumentalnym braci Sekielskich "Zabawa w chowanego". Choć biskup zdawał sobie sprawę z czynów duchownego, nie poczynił żadnych kroków, które miałyby na celu wyciągnięcie wobec niego konsekwencji.

Papież Franciszek zawiesił biskupa Janiaka w sprawowaniu obowiązków w czerwcu 2020 roku. W październiku natomiast Watykan przyjął jego rezygnację ze stanowiska. Biskup miał sprzymierzeńca w osobie ojca Tadeusza Rydzyka. Podczas ubiegłorocznych urodzin Radia Maryja nazwał on Janiaka "współczesnym męczennikiem".

- To, że ksiądz zgrzeszył... No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. […] Nawet jeżeli jakiś katolik wygaduje czy nawet ksiądz, jak wychodzi taki guru i opowiada i sądzi innych. Zadzwońcie do niego, porozmawiajcie z nim i z jego przełożonym porozmawiajcie i niech się uciszy - mówił Rydzyk.

Biskup Janiak urodził się 14 sierpnia 1953 roku w Malczycach na Dolnym Śląsku. Święcenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu w 1979 roku. 26 października 1996 r. otrzymał nominację na biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej. W 2012 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem kaliskim. Pełnił tę funkcję do października 2020 roku.