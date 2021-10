Pogoda na weekend 2-3 października. Szykują się ciepłe dni, ale nie zabraknie silnego wiatru

Zobacz wideo Globalne ocieplenie. "Pogoda zwariowała nie bez powodu. Mamy kryzys klimatyczny"

Pogoda na sobotę. Możemy spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia

Polska będzie w zasięgu wyżu znad Rosji, tylko krańce zachodnie znajdą się na skraju niżu znad północnego Atlantyku. Z południowego zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. W całej Polsce zachmurzenie na ogół umiarkowane, a termometry pokażą maksymalnie 15-16 stopni na Suwalszczyźnie a do 20 stopni na Dolnym Śląsku. Niestety mieszkańcy północy nie odczują ocieplenia, choć aura będzie tego dnia wyraźnie przyjemniejsza. W Trójmieście odnotujemy 17 stopni, w Olsztynie i Białymstoku niewiele mniej, bo 15. Mieszkańcy centralnej Polski mogą liczyć na 16 stopni. W Kielcach i Rzeszowie na termometrach zobaczymy 14 kresek powyżej zera, natomiast we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie temperatura przekroczy tę wartość. Wysoko w Sudetach od 9 stopni do 12, a na szczytach Tatr około 6 stopni Celsjusza.

Pogoda na niedzielę. Nawet do 22 stopnie na południu Polski

Polska znajdzie się pomiędzy niżem z ośrodkiem nad Wyspami Brytyjskimi a wyżem znad Rosji. Z południowego zachodu napłynie ciepłe powietrze polarne morskie. Podobnie, jak sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane. Jedynie w głębi kraju utworzą się niegroźne chmury. Na termometrach odnotujemy nawet 22 stopnie - najcieplej w Opolu, Szczecinie, Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim, choć w Poznaniu, Kaliszu, Zielonej Górze, Łodzi wartości nie będą znacznie się różnić - tam ma być stopień mniej. W rejonach podgórskich od 15°C do 18°C, wysoko w Beskidach od 8°C do 12°C, na szczytach Tatr około 6°C. Dzień okaże się jeszcze bardziej słoneczny od poprzedniego. Opady nie są przewidywane.

Pogoda. Nadchodzi ocieplenie. Na termometrach znów 25 stopni