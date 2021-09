Podlasie. Obywatel Gruzji przewoził busem 13 uchodźców. Potrącił policjanta, padły strzały

W busie, którym potrącono policjanta, znajdowało się trzynastu imigrantów z Iraku oraz Turcji. Po interwencji policji, zostali oni przekazani Straży Granicznej. Potrącony funkcjonariusz trafił natomiast do szpitala. Spośród osób znajdujących się w busie, nikt nie doznał obrażeń.

Policjanci zatrzymali samochód do kontroli. Obywatel Gruzji próbował przewieźć uchodźców

W czwartek rano w miejscowości Wojnachy (woj. podlaskie) patrol policji chciał zatrzymać do kontroli drogowej przejeżdżającego busa. 42-letni kierowca z Gruzji początkowo zatrzymał pojazd, jednak nie wyłączał silnika. Po otrzymaniu polecenia od funkcjonariusza, który kazał mu wyłączyć pojazd, kierowca próbował odjechać. Wówczas doszło do potrącenia policjanta.

Gruzin zatrzymał się po tym, jak policja oddała strzały. Jak się okazało, w pojeździe znajdowało się łącznie czternaście osób (wliczając kierowcę). Poza obywatelem Gruzji, w środku było jeszcze jedenastu obywateli Iraku oraz dwóch obywateli Turcji.

Mjr Katarzyna Zdanowicz - rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku - powiedziała portalowi tvn24.pl, że wszyscy imigranci zostali przekazani Straży Granicznej w Kuźnicy. Wśród znajdujących się w busie osób nie było żadnych dzieci. Większość transportowanych pasażerów to mężczyźni.

Jak doszło do zatrzymania busa, który przewoził nielegalnych imigrantów?

Potrącony policjant trafił do szpitala. Rzecznik prasowy podlaskiej policji Tomasz Krupa poinformował, że podczas zatrzymania obywatel Gruzji zachowywał się w sposób wyjątkowo agresywny, przez co policja musiała w stosunku do niego użyć paralizatora.

