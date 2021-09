Tatry jesienią mogą szczególnie kusić miłośników gór, ze względu na mniejszą liczbę turystów, którzy wybierają się tam na wakacje w okresie letnim. Warto jednak pamiętać o zaleceniach TPN dotyczących bezpieczeństwa i nie wchodzić na szlaki, które są obecnie niedostępne.

Tatry. TPN zamyka niektóre trasy. Które szlaki będą niedostępne od 2 października?

Szlaki wyłączone z użytku od 2 października to przede wszystkim okolice Orlej Perci. Do odcinków, które zostają zamknięte do odwołania należą:

Dolina Pięciu Stawów - Kozia Przełęcz (żółty);

Kozia Przełęcz - Kozi Wierch - Przełączka nad Dolinką Buczynową (czerwony);

Kozia Dolinka - Żleb Kulczyńskiego - Przełączka nad Dolinką Buczynową (czarny).

Trzeba również podkreślić, że wyłączenie powyższych odcinków szlaków dotyczy obu kierunków. Koniec prac remontowych nie został jeszcze podany przez Tatrzański Park Narodowy, a więc na ponowne otworzenie okolic Orlej Perci pozostaje tylko czekać.

Tatry. Bardzo trudne warunki na szlakach. "W wyższych partiach śnieg"

Szlaki w Tatrach wyłączone z użytku - lista

Poza trzema odcinkami szlaków, które będą niedostępne od soboty 2 października, warto pamiętać również o kilku innych, które w ostatnim czasie zostały zamknięte. Zalicza się do nich chociażby odcinek Czarny Staw pod Rysami - Rysy (czerwony), który został zamknięty 1 września i jest dostępny jedynie w weekendy.

Odwiedzający Tatry w najbliższych dniach nie będą mogli również przejść odcinka Psia Trawka - Rówień Waksmundzka (czerwony). Ta część szlaku została zamknięta 29 września i pozostanie aż do odwołania. Niedostępna dla zwiedzających jest także Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej. Powodem jest planowany na przyszły rok remont.

Tatry. Tłumy ludzi na szlakach, kolejki przed szczytami

Wybierając się w Tatry w październiku należy pamiętać o ostrzeżeniach i zalecaniach TPN, które znajdziemy na ich stronie. O tej porze roku, w wysokich partiach gór można napotkać dodatkowe trudności (jak śnieg czy bardzo niska temperatura). Te odcinki są odradzane w szczególności osobom początkującym i nieprzygotowanym do tego rodzaju wypraw.