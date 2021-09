W czwartkowej sesji rady miejskiej w Michałowie w woj. podlaskim brał udział m.in. zastępca komendanta placówki Straży Granicznej Piotr Dederko. Jak podaje tvn24.pl, funkcjonariusz był pytany o grupę migrantów z kobietami i dziećmi, która w tym tygodniu została zawrócona na Białoruś.

Jak informowała we wtorek "Gazeta Wyborcza", ponad 20 migrantów (osoby z Iraku oraz tureccy Kurdowie), w tym kobiety oraz ośmioro dzieci, w poniedziałek zostali zmuszeni do opuszczenia placówki Straży Granicznej w Michałowie.

Straż Graniczna wypchnęła na teren Białorusi uchodźców z Michałowa

W środę rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz poinformowała w rozmowie z TVN24, że wobec migrantów "zastosowano procedurę zgodnie z rozporządzeniem". Rzeczniczka potwierdziła, że wśród migrantów były kobiety i dzieci. - Zostali doprowadzeni do linii granicy i teraz znajdują się na Białorusi - dodała.

Zobacz wideo Zandberg ocenia działania UE ws. migrantów: KE zachowuje się z dużą wstrzemięźliwością

"Nie było przesłanek formalnych"

- Gdzie te dzieci się podziały? Ja rozumiem, że te dzieci zostały wywiezione na granicę? (...) I co, wy je za druty przesuwacie, na tym to się kończy? - pytał radny Bogusław Ostaszewski. Funkcjonariusz odpadł, że "mniej więcej tak to wygląda".

- Odprowadzamy te osoby do linii granicy państwowej i na tym nasza rola, że tak powiem, się kończy. Przechodzą na stronę białoruską i są po stronie białoruskiej, czyli są tam, skąd przyszły. Osoby, które zostały w poniedziałek zatrzymane, nie spełniały przesłanek formalnych do tego, żeby pozostać na terytorium Polski i zostały z tego terytorium zawrócone - mówił Dederko, cytowany przez tvn24.pl.

Jak podkreślił, "to nie jest tak, że sto procent ludzi zawracanych jest do granicy". - Mamy sumienie i serce i staramy się tym ludziom pomóc - zaznaczył.