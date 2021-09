Amnesty International pokazuje dowody. Afgańczycy z Usnarza byli po polskiej stronie, wypchnięto ich

Grupa Afgańczyków ubiegających się o status uchodźcy, który od prawie dwóch miesięcy koczują w Usnarzy Górnym, przebywali w Polsce i są na to dowody - informuje Amnesty International. Organizacja przeanalizowała nagrania i zdjęcia satelitarne, by ustalić, po której stronie granicy byli azylanci. Według Amnesty International do 18 sierpnia, a więc przez co najmniej tydzień, przebywali oni po polskiej stronie i zostali nielegalnie wypchnięci przez Straż Graniczną.

