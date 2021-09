"Na prośbę ofiar publikuję pierwszą stronę kopii zawiadomienia do papieża Franciszka ws. molestowań dokonywanych przez Juliusza Paetza, a tuszowanych przez abp. Marka Jędraszewskiego. Innych stron na razie nie publikuję, bo są w nich poufne dane" - napisał na Twitterze ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Abp. Paetz zmarł w 2019 roku. Duchowny był oskarżany o molestowanie księży i kleryków. W 2002 roku ustąpił z funkcji metropolity poznańskiego. Po śledztwie zarządzonym przez Watykan abp. Paetzowi zakazano też (ówczesnym papieżem był Jan Paweł II) udzielania święceń i bierzmowania, a także konsekrowania kościołów, głoszenia kazań czy przewodniczenia publicznym uroczystościom. Pomimo zakazów media odnotowywały przypadki łamania ich przez duchownego.

Abp Marek Jędraszewski, obecnie metropolita krakowski, był biskupem pomocniczym poznańskim w latach 1997-2012.

"Biskup Marek Jędraszewski posiadał wiarygodne informacje o nadużyciach"

"Biskup Marek Jędraszewski, ówczesny biskup pomocniczy poznański, przynajmniej od 1999 roku, posiadał wiarygodne informacje o nadużyciach wobec kleryków Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu ze strony abpa Juliusza Paetza, ówczesnego metropolity poznańskiego" - czytamy na pierwszej stronie listu, który opublikował ks. Isakowicz-Zaleski. Pismo zaadresowano do abp. Salvatore Penacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Trafić miało także do kard. Luisa Ladarii Ferrera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, a także do abp. Stanisława Gądeckiego i abp. Wojciecha Polaka.

Autor pisma podkreślił, że nadużycia Paetza były "przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Stolicę Apostolską i wypełniają znamiona określone w VELM (vos estis lux mundi - red.)". Chodzi o list papieski z 2019 roku, w którym opisano zasady dotyczące postępowań dot. molestowania nieletnich. Na podstawie tych przepisów prowadzone były postępowania kanoniczne wobec biskupów, których oskarżano o tuszowanie pedofilii.

